Tabitha Willett ist wegen Wohnungszerstörung verschuldet

Realitystar Tabitha Willett sorgt mit ihrem Privatleben gleich doppelt für Schlagzeilen: Während die frühere "Made In Chelsea"-Darstellerin ihren riesigen Verlobungsring von ihrem vermögenden Partner Harry Hoare präsentiert, soll sie laut Daily Mail noch immer eine hohe Summe an ihre ehemalige Vermieterin Charlotte Hill schulden. Es geht dem Bericht zufolge um umgerechnet rund 12.750 Euro für eine Luxuswohnung in Kensington, die Tabitha 2022 rund acht Monate lang bewohnte. Damals hatte ein Gericht die Influencerin bereits wegen Schäden in dem 2-Millionen-Euro-Apartment verurteilt – nun steht sie erneut im Fokus, weil angeblich noch ein großer Teil der offenen Forderungen aussteht.

In dem Verfahren im Jahr 2024 war detailliert aufgelistet worden, was in der Wohnung alles beschädigt worden sein soll. Laut Daily Mail war von Make-up-Flecken und Kritzeleien an den Wänden, gebohrten Löchern für Bilder und einen Fernseher, einem teuren Teppich mit Hundeurin-Flecken und einem beschädigten Kochfeld die Rede. Tabitha sei damals verurteilt worden, der in Monaco lebenden Charlotte in Raten 5.451 Euro zu zahlen, jeweils 688 Euro im Monat. Doch nach sechs Raten soll Schluss gewesen sein, die Zahlungen seien im vergangenen September gestoppt worden. Außerdem sei ein großer Teil der Miete für die rund 4.017 Euro teure Zwei-Zimmer-Wohnung offen geblieben, weshalb sich die Gesamtsumme auf 12.750 Euro belaufe. Tabitha habe die Vermieterin laut Bericht sogar wegen angeblicher Belästigung verklagt, dieser Gegenangriff sei jedoch abgewiesen worden. Auf eine Anfrage der Zeitung habe die Reality-TV-Darstellerin zuletzt nicht reagiert.

Privat richtet sich das Leben der TV-Bekanntheit währenddessen neu aus. Tabitha ist mit Finanzbroker Harry verlobt, der in Dubai arbeitet, und erwartet mit ihm ein gemeinsames Kind. Auf Instagram zeigt die Schauspielerin und Influencerin regelmäßig Einblicke in ihr glamouröses Leben zwischen Reisen, Designerlooks und ihrem Alltag als Mutter. Aus einer früheren Beziehung mit ihrem Ex-Partner Fraser Carruthers hat sie bereits Tochter Ottilie, mit der sie immer wieder auf Fotos zu sehen ist. Während Harry an ihrer Seite als ihr neuer Lebensmittelpunkt gilt, präsentieren sich beide online als eingespieltes Team, das zwischen Dubai und Großbritannien pendelt und seinen Familienalltag mit dem wachsenden Patchwork-Leben verbindet.

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willet posiert elegant im Dezember 2026

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett, britische Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett mit ihrem Verlobten Harry

