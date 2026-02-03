"Made In Chelsea"-Star Tabitha Willett verrät Babygeschlecht

Große Freude bei Tabitha Willett und ihrer Familie: Die "Made In Chelsea"-Bekanntheit hat auf Instagram verraten, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Harry Hoare einen Jungen erwartet. In einem Post zeigte die Reality-TV-Darstellerin zunächst ein schwarz-weißes Babybauchfoto mit den Worten "Wir bekommen ein...", bevor die Auflösung folgte: Mehrere Bilder vor einer Wand aus blauen Blumen bestätigten das Babygeschlecht. "Jungsmama kommt", freut sie sich zudem in ihrer Story.

Außerdem ließ sie ihre Community an den typischen Schwangerschaftsfragen teilhaben: In einer vergangenen Instagram-Story kreiste Tabitha Symptome ein, die angeblich etwas über das Geschlecht verraten sollen – von Heißhunger auf Herzhaftes bis zu Kopfschmerzen. Am Ende lag die Intuition teils daneben, denn einige Hinweise deuteten auf ein Mädchen. Stolze Mutter einer Tochter ist die Influencerin aber bereits. Tochter Ottilie stammt aus Tabithas früherer Beziehung mit Fraser Carruthers.

Die TV-Persönlichkeit hatte Ende vergangenen Jahres nicht nur verraten, dass sie mit Harry ein Kind erwartet, sondern auch ihre Hochzeit plant – Anfang 2026 soll gefeiert werden. Parallel gewährte die Influencerin ihren Followern Einblicke in die Verlobung und zeigte ihren Philippa-Herbert-Ring. Die Liebesgeschichte der beiden begann Anfang 2025, nachdem Tabitha Harry per Instagram-Nachricht zu einem Drink eingeladen hatte. Das erste Date dauerte drei Tage, der Antrag folgte im Oktober während eines Familienurlaubs in Dubai.

Anzeige Anzeige

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett, britische Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett und ihr Verlobter Harry Hoare

Anzeige Anzeige

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett mit ihrer Tochter Ottilie