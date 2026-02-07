Selten: Tabitha Willett teilt Bilder mit Verlobtem Harry

Seltener Pärchenmoment bei Tabitha Willett: Die "Made in Chelsea"-Bekanntheit hat ihrem Verlobten Harry Hoare auf Instagram eine liebevolle Geburtstagsbotschaft gewidmet – und gleich eine ganze Galerie mit Lieblingsfotos hinterhergeschickt. Zu sehen ist, wer im Leben der TV-Persönlichkeit gerade im Mittelpunkt steht, was sie feiert und mit wem: Harry, die gemeinsame Zukunft und ihre Familie. Die Bilder entstanden im Urlaub, auf dem Balkon und im Garten – sogar ein Kuss auf die Wange beim Zigarettenpäuschen ist dabei. In der Bildunterschrift rührte Tabitha mit emotionalen Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, süßer Mann. Niemand auf der Welt hat ein größeres Herz als du und es ist eines der größten Privilegien des Lebens, es in meinen Händen zu halten, um es sicher zu behalten. Ich liebe dich."

Die Liebeserklärung folgt nur wenige Tage, nachdem Tabitha verkündet hat, dass sie und Harry einen Jungen erwarten. Die Influencerin teilte dafür erst eine schwarz-weiße Babybauch-Aufnahme mit dem Satz "We're having a...", gefolgt von einer Farbfolie vor blauen Blumen – ein klarer Hinweis auf das Geschlecht. Freunde und Familie überhäuften sie daraufhin mit Glückwünschen. Auf den aktuellen Harry-Fotos mischt sich auch Privates aus Tabithas Alltag: Tochter Ottilie, die aus ihrer früheren Beziehung mit Fraser Carruthers stammt, strahlt auf mehreren Motiven mit.

Hinter dem glücklichen Pärchen steckt eine Geschichte, die für Tabitha unkompliziert begann. Die beiden kannten sich seit Jahren lose, bevor sie Anfang letzten Jahres nach einem Instagram-Austausch ihr erstes Date hatten – ein Treffen, das drei Tage dauerte. Kurz danach folgte der Antrag auf einer Familienreise nach Dubai, später zeigte Tabitha ihren Philippa-Herbert-Ring. Das Paar plant eine kleine Hochzeit, die schon in diesem Frühjahr stattfinden soll.

