Babynews: Tabitha Willett erwartet ihren zweiten Nachwuchs

Große Babyfreude bei Tabitha Willett: Die "Made In Chelsea"-Bekanntheit erwartet erneut Nachwuchs! Auf Instagram verkündete die Britin jetzt ganz emotional ihre Schwangerschaft. In einem kurzen Clip ist sie bei einer Ultraschalluntersuchung in der Frauenarztpraxis zu sehen – ein Moment voller Vorfreude. Besonders süß: Auch ihre sechsjährige Tochter Ottilie begleitet sie zu dem Termin und scheint sich schon jetzt riesig auf ihr Geschwisterchen zu freuen. Kommentiert hat Tabitha das Video lediglich mit einem Babyfläschchen-Emoji – mehr Worte brauchte es offenbar nicht.

Für ihre Community kommen die Babynews nur wenige Wochen nach einer weiteren großen Ankündigung. Erst kürzlich hatte Tabitha ihre Verlobung mit ihrem Partner Harry öffentlich gemacht. Stolz präsentierte sie auf Social Media ihren diamantbesetzten Ring und schrieb verliebt: "Ich liebe dich mehr, als du jemals wissen wirst", wie unter anderem Daily Mail berichtete. In der Times tauchte die Verlobung sogar in der Rubrik für Geburten, Hochzeiten und Todesfälle auf – ein echter Ritterschlag in Großbritannien.

Doch damit nicht genug: Tabitha ließ ihre Follower auch direkt an den Hochzeitsplänen teilhaben. Demnach soll bereits im Januar eine "kleine, zurückhaltende Hochzeit" stattfinden – also eine eher intime und private Feier. Zuvor lebte sie in einer vierjährigen Beziehung mit Fraser Carruthers, dem Vater ihrer ersten Tochter. Die beiden hatten sich damals auch verlobt und ursprünglich eine Hochzeit im Juli 2020 geplant, die jedoch aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste. Ein Jahr nach der Geburt von Ottilie trennten sich die beiden schließlich im Oktober 2020.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tabitha Willett bei den Royal Ascot 10th Annual Style Guide, April 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett beim Ultraschall, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Georgia Toffolo und Tabitha Willett mit ihrer Tochter Ottilie

Anzeige