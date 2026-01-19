Ex-Schwimmer wegen Vergewaltigung Minderjähriger angeklagt

Yannick Agnel (33), zweifacher Olympiasieger im Schwimmen, ist in Frankreich wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt. Der 33-Jährige soll laut einem Bericht von The Athletic vom Freitag, 16. Januar, in einem französischen Strafgericht angeklagt worden sein. Es geht um mutmaßliche Übergriffe auf die jugendliche Tochter seines früheren Trainers. Die Vorfälle sollen zwischen dem 31. Dezember 2015 und dem 31. August 2016 passiert sein, in Mulhouse, während der Olympischen Spiele in Rio sowie in Spanien und Thailand. Yannick bestreitet Zwang, räumt sexuelle Handlungen ein. Er kann die Entscheidung binnen zehn Tagen vor dem Kassationsgericht anfechten.

Nach Informationen von Le Monde war die Anklage bereits zuvor angefochten worden, doch ein Berufungsgericht ordnete an, dass der Prozess fortgesetzt wird. Die mutmaßliche Betroffene war zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Taten 13 Jahre alt, Yannick 24. Seit 2021 gilt in Frankreich Sex mit Kindern unter 15 Jahren als Vergewaltigung; die Strafandrohung reicht bis zu 20 Jahren Haft. Die Vorwürfe wurden erstmals 2021 aktenkundig, nachdem eine Anzeige Detailangaben zu den angeblichen Taten enthielt. Yannick war damals festgenommen worden. Ein Termin für den Prozess steht noch aus. Der Sportler war zuletzt im Trainingsumfeld in Mulhouse aktiv, bevor er nach den Spielen 2016 seine Karriere beendete.

Agnel zählt zu den bekanntesten Schwimmern Frankreichs. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London holte er Gold über 200 Meter Freistil und mit der 4x100-Meter-Freistilstaffel, dazu Silber mit der 4x200-Meter-Staffel. 2013 folgten Weltmeistertitel, bis heute hält er den Weltrekord über 400 Meter Freistil auf der Kurzbahn sowie nationale Bestmarken über 200 und 400 Meter auf der Langbahn. Nach dem enttäuschenden Olympiaauftritt 2016 verkündete der Sportler seinen Rücktritt. Damals sagte er über seine Leistungen: "Ich habe hart trainiert. Ich habe getan, was nötig war, um oben zu sein, und diesmal war ich es nicht." Privat hielt sich der frühere Star in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Yannick Agnel bei der Smalto-Präsentation während der Paris Menswear Fashion Week 2019

Getty Images Yannick Agnel beim Gala-Event "Fête le Mur", 2016

Getty Images Yannick Agnel bei den französischen Meisterschaften 2015