"Volle Hingabe": Das verlangt Jon Bernthal von seinen Kids

Jon Bernthal (49) zeigt nicht nur vor der Kamera vollen Einsatz – auch als Vater steckt er jede Menge Herzblut in den Alltag mit seinen drei Kindern. Der Schauspieler, der seit 2010 mit Erin Angle verheiratet ist, lebt mit Sohn Henry, Sohn Billy und Tochter Adeline in einem sehr sportlichen Familienrhythmus, der ebenso Platz für Schule und Musik lässt. In Interviews mit Men's Health machte Jon klar, was er von seinen Kids erwartet und wofür er selbst einsteht: Disziplin, Teamgeist und Hingabe – egal, ob im Boxring, am Klavier oder bei den Hausaufgaben. Seine Message: Leistung ja, aber mit Herz und Haltung, und immer im Kreis der Familie, die als Team zusammenhält.

Unterdessen treiben sowohl Billy als auch Henry wettkampfmäßig Sport und besuchen wie ihr Vater schon seit Jahren Boxkurse. Jon hat sogar Fotos der gesamten Familie im Ring geteilt und berichtet regelmäßig von Auswärtsspielen und Trainings, bei denen die Jungs alles geben. Gleichzeitig betont der Star, dass es nicht nur um Härte geht. "Übrigens: Ich möchte, dass sie Klavierspielen und ihre Schularbeiten mit der gleichen Intensität lernen", sagte er 2018 gegenüber dem Magazin. "Was immer sie in dieser Welt tun, es ist okay für mich, solange sie es mit voller Hingabe tun. Das ist die wirkliche Herausforderung der Vaterschaft: zu versuchen, sich von seinem eigenen Mist zu lösen und zu erkennen, dass ich möchte, dass diese Kinder besser sind als ich. Ich will nicht, dass sie die gleichen Fehler machen wie ich", erklärte Jon weiter.

Dass der Familienfokus größer ist als jeder Drehplan, zeigte sich auch, als Adeline 2017 nach einer Enzephalitis ins Koma fiel und Jon alles stehen und liegen ließ, um bei ihr zu sein. Später schwärmte der Schauspieler in Men's Health von der Stärke seiner Frau, die in dieser Phase unerschütterlich an der Seite der Tochter blieb. Abseits solcher Ausnahmesituationen gewähren seltene Einblicke in sein Privatleben einen warmen Blick auf das Zuhause des Stars: gemeinsame Box- und Jiu-Jitsu-Momente mit den Söhnen, Papi-Tochter-Fotos mit Adeline, die laut Jon Papierkraniche liebt, und familiäre Schnappschüsse mit Hund auf dem Sofa.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bernthal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / jonnybernthal Jon Bernthal und seine Kids, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bernthal bei einem Screening von "Ford v Ferrari", 2019