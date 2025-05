"Meine Kinder": Ben Affleck verrät seine beste Ausrede

Ben Affleck (52) hat im Gespräch mit Schauspielkollege Jon Bernthal (48) ausgeplaudert, was für ihn die beste Ausrede ist, um Termine abzusagen oder Pläne platzen zu lassen. Das verriet er in der neuen Folge des Podcasts GOAT TALK – noch vor der Premiere ihres gemeinsamen Films "The Accountant 2". Auf die Frage von Jon, welches Alibi er als Schauspieler für besonders wirkungsvoll halte, sagte Ben lachend: "Meine Kinder. Da kommt immer was dazwischen, irgendetwas wegen der Kids." Dabei schob er augenzwinkernd nach, dass das keine Ausrede im klassischen Sinne sei, schließlich verstehe jeder, dass Familie vorgehe – angewendet habe er den Trick aber bislang noch nicht zu oft.

Im lockeren Dialog mit Jon zeigte sich, dass beide Schauspieler ihre ganz eigenen Favoriten unter den Ausreden haben. Jon nennt den festen Drehplan als zuverlässigsten Weg, sich vor Social Events zu drücken: "Wenn du am Set gebraucht wirst, glaubt dir das jeder." Ben machte jedoch klar, dass das Elternsein eine noch stärker akzeptierte Begründung sei: "Sorry, muss zu meinen Kindern", spiele in Hollywood einfach immer, so der Star. Laut eigenen Angaben möchte Ben diesen Trumpf künftig häufiger ziehen und erklärte: "Ich werde das jetzt öfter nutzen." Der Schauspieler teilt sich die Erziehung seiner drei Kinder Samuel, Seraphina und Violet mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53).

Neben den kreativen Ausreden im Alltag setzt Ben privat auf enge Familienbande. Bereits im April hatte er in der "Today"-Show erzählt, dass zu Hause ein freundschaftlicher Wettstreit mit seiner Tochter ausgetragen wird: Die beiden konkurrieren darum, wer besser Spanisch spricht. "Meine Tochter ist überzeugt, dass sie besser ist als ich. Zum Glück konnte ich im Fernsehen einfach mal für mich den Sieg beanspruchen", scherzte Ben vor laufender Kamera. Spanisch lernte er schon als Jugendlicher – was ihm bis heute ein liebevolles Kabbeln mit dem Nachwuchs einbringt. Elternsein und Humor gehen für den Hollywoodstar offenbar Hand in Hand.

MEGA Ben Affleck mit seinen beiden Kindern Violet und Samuel im August 2021

Getty Images Ben Afleck im März 2018

