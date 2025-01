Ben Affleck und Jon kehren in "The Accountant 2" zurück

Ben Affleck (52) und Jon Bernthal (48) kehren auf die große Leinwand zurück und liefern mit "The Accountant 2" eine explosive Neuauflage des ersten Teils. Der Film feiert seine Weltpremiere laut People am 8. März 2025 beim renommierten SXSW-Festival, bevor er ab dem 25. April weltweit in die Kinos kommt. In der Fortsetzung des Erfolgsfilms von 2016 schlüpft Ben erneut in die Rolle des autistischen Mathe-Genies Christian Wolff, der gegen Bedrohungen aus seiner Vergangenheit kämpft. Unterstützt wird er dabei von Jon Bernthal, der als sein entfremdeter Bruder Brax eine entscheidende Rolle einnimmt. Gemeinsam versuchen die beiden, den Mord an einer nahestehenden Person aufzuklären.

Unter der Regie von Gavin O'Connor und mit einem Drehbuch von Bill Dubuque knüpft der neue Film nahtlos an die Geschichte des ersten Teils an. Trotz eines soliden Einspielergebnisses an den Kinokassen erlangte "The Accountant" vor allem im Heimkino Kultstatus. Besonders in den USA war der Film 2017 ein digitaler Dauerbrenner, was den Weg für das Sequel ebnete. Neben J.K. Simmons (70), der erneut als Finanzverbrechensdirektor Ray King zu sehen ist, bleibt das Ensemble diesmal etwas schlanker: Weder Anna Kendrick (39) noch Jeffrey Tambor (80) oder Jean Smart (73) werden ihre Rollen aus dem ersten Film wieder aufnehmen. Trotz kleinerer Besetzung wird jedoch wieder viel Wert auf die persönliche Dynamik der Hauptfiguren gelegt.

Neben seiner Hauptrolle ist Ben auch als Produzent an der Fortsetzung beteiligt, wobei er erneut mit seinem langjährigen Kollegen Matt Damon (54) zusammenarbeitet. Trotz seiner beruflichen Erfolge hatte der Schauspieler im vergangenen Jahr auch schwierige private Herausforderungen zu bewältigen. Seine Ehe mit Jennifer Lopez (55), die im Jahr 2022 mit großem medialen Interesse geschlossen wurde, endete 2024 aufgrund unüberwindbarer Differenzen. Mit der endgültigen Scheidung 2025 und neuen Projekten wie "The Accountant 2" scheint Ben jedoch wieder nach vorne zu blicken.

Getty Images J. K. Simmons, Schauspieler, 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

