Ex-NFL-Star Osi Umenyiora (44) lag fünf Tage lang im Koma

Osi Umenyiora (44) hat einen schweren Gesundheitsschock öffentlich gemacht: Der ehemalige NFL-Star und zweifache Super-Bowl-Champion lag fünf Tage im Koma und verbrachte fast einen Monat im Krankenhaus. Das erzählte er jetzt zu Beginn seiner Show "The Breakdown", die in Europa bei NFL UK & Ireland läuft. Der frühere Defensive End der New York Giants sprach in der Sendung darüber, wie es ihm während der Zeit erging – ohne medizinische Details zu nennen, deutete aber auf seinen Bauchbereich. An seiner Seite: Co-Host und Ex-Teamkollege Jason Bell (47), der ihn in der Klinik besuchte und ihm in der schwierigsten Phase beistand.

"Ich war in einem wirklich, wirklich schlechten Zustand", sagte der 44-Jährige. Er berichtete, dass einige Freunde täglich vorbeikamen, manche sogar aus aller Welt anreisten, um ihn zu sehen. Über Jason sagte er: "Dieser Mann hier war an meiner Seite", und erinnerte sich an den Moment, als er aus dem Koma erwachte und Bell sah: "Ich fing einfach an zu weinen, weil ich die Liebe spüren konnte." Ärzte hätten ihm später erzählt, sein Herzschlag sei gestiegen, als Jason mit ihm sprach, obwohl er noch im Koma lag. Öffentlich bedankte sich Osi bei allen, die "jeden einzelnen Tag" da waren.

Abseits des Studios und des Krankenhauses wartet auf Osi ein Familienleben, das ihm offenbar viel Halt gibt. Der frühere New-York-Giants-Star ist mit Leila Lopes verheiratet, die 2011 zur Miss Universe gekürt wurde. Mit der ehemaligen Schönheitskönigin hat er zwei gemeinsame Kinder, die das Leben des Ex-Profis komplett machen. In Interviews schwärmte der Brite mit nigerianischen Wurzeln in der Vergangenheit immer wieder davon, wie sehr er seine Rolle als Familienmensch genießt. Abseits des Spielfelds hat sich der frühere Profisportler als TV-Experte etabliert, wo er mit dem ehemaligen Cornerback Jason über Football spricht – die beiden verbindet eine Freundschaft aus aktiven Tagen.

Getty Images Osi Umenyiora, ehemaliger Footballer

Getty Images Jason Bell, Sportler

Getty Images Osi Umenyiora und Leila Lopes im Jahr 2019

