Nach wie vor Single: "Love Is Blind"-Jan war nie vergeben

Rund um Love Is Blind: Germany-Jan scheint es ein großes Missverständnis gegeben zu haben: Ja, der ehemalige Show-Kandidat ist Single – aber nicht erst seit Kurzem. Wie er in seiner Instagram-Story aufklärt, war er nie an den Mann, den er bei der Reunion erwähnte, vergeben. "Ich bin Single. Ich war super überrascht davon, dass man nach der Reunion davon ausging, ich sei vergeben. Nachdem ich es mir nochmal angeschaut habe, verstehe ich aber, woher diese Annahme kommt. Ich wurde in der Reunion gefragt, ob ich zurzeit daten würde. Meine Antwort war, dass ich zurzeit nicht (!) daten würde, aber nach dem Experiment gedatet habe. Diese Worte haben es leider nicht in die Reunion geschafft", stellt Jan klar. Die Dates mit der Person seien schon "einige Monate" her.

Ebenfalls missverstanden wurde Jan bezüglich seiner sexuellen Orientierung. "Ich bin nicht schwul - und das habe ich auch nicht gesagt", betont er und ergänzt: "Ich werde weiterhin Frauen daten, so wie ich es immer getan habe und es sich immer für mich richtig angefühlt hat. Ich fühle mich zu Frauen hingezogen. [...] Neu ist für mich, dass ich mich auch emotional zu einem anderen Menschen hingezogen fühlen kann. Ich habe diese Erfahrung mit einem Mann gehabt und sie fühlte sich so gut an, dass ich es für meine Zukunft nicht ausschließen möchte." Er könne und wolle aus dieser einzelnen Erfahrung "kein Muster ableiten". "Ich möchte einfach frei sein und der Liebe dort nachgehen, wo sie sich mir zeigt", schließt Jan sein Statement ab.

Jan ist durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel "Love Is Blind: Germany" bekannt geworden und den Fans mit seiner Art in Erinnerung geblieben. Für den Jurastudenten und seine Verlobte Loan endete das Experiment auf halber Strecke. Während der gemeinsamen Planung der Hochzeit, die nur noch wenige Tage entfernt war, stellte Jan fest, dass seine Angst bezüglich der gemeinsamen Zukunft die vorherige Zuversicht überwog. Das Paar löste das Versprechen auf. Heute pflegen die zwei eine enge Freundschaft.

Instagram / janbttr Jan, Juni 2025

Instagram / janbttr Jan , "Love Is Blind: Germany"-Kandidat

Instagram / janbttr Loan und Jan, ehemalige "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten