Mit Mann liiert: "Love Is Blind"-Jan von Reaktionen gerührt

Bei der Reunion von Love Is Blind: Germany Staffel zwei ließ Jan die Bombe platzen: Er ist frisch verliebt – und zwar in einen Mann. Vor laufenden Kameras erzählte er, dass er die Liebe nach dem Experiment gefunden habe und dabei ein völlig neues Gefühl von Vollkommenheit erlebe. Die Reunion-Folge, die seit Sonntag auf Netflix zu sehen ist, wurde damit zur Bühne für sein öffentliches Coming-out. Mit Kandidatin Loan, mit der er sich in der Show verlobte, verbindet ihn inzwischen eine enge Freundschaft, doch romantisch hat es zwischen beiden nicht geklappt. Stattdessen sprach Jan offen über seine neue Beziehung und machte klar, dass er sich zu einem Menschen hingezogen fühlt, der in ihm etwas Besonderes auslöst – unabhängig vom Geschlecht.

In der Sendung erklärte Jan sehr ehrlich, wie ihn das Experiment geprägt hat. Er habe nach "Love Is Blind" weiter gedatet und sich vorgenommen, den Moment intensiver zu fühlen, um dieser besonderen Art von Liebe wieder zu begegnen, die er durch Loan kennengelernt habe. "Liebe hat sich mir gezeigt als ein Gefühl von Vollkommenheit. Und ich habe dieses Gefühl von Vollkommenheit nach dem Experiment gefunden und zwar in einem Mann", sagte er. Ihm sei bewusst, dass dieses Outing viele überraschen könne und dass einige Zuschauer womöglich seine Authentizität infrage stellen könnten. Doch der Realitystar betonte, dass sich an seiner Aufrichtigkeit nichts geändert habe: Er sei damals ehrlich auf der Suche nach der Frau seines Lebens gewesen. Jetzt habe er erkannt, dass es ihm vor allem auf den Menschen ankomme. Seine emotionalen Worte rührten nicht nur den Cast zu Tränen, auch Moderator Christian Wackert zeigte sich sichtlich bewegt.

Der Rückhalt, den Jan seit der Ausstrahlung erfährt, ist enorm. Unter einem Reel des deutschen Netflix-Instagram-Accounts sammeln sich unzählige liebevolle Nachrichten wie "So so viel Liebe für Jan", "Ich freu mich für Jan" oder "Starke Stimme Jan. Viel Liebe an dich! Du bist ein toller Mensch mit einem bezaubernden Charakter". In seiner Instagram-Story spricht der TV-Star nun offen darüber, wie sich der Tag anfühlt, nachdem er "Deutschland erzählt" hat, dass er sich nicht nur zu Frauen hingezogen fühlt: ganz normal, wie er sagt. Der einzige Unterschied sei die "unglaubliche Liebe", die ihn nun erreiche. Die vielen Worte des Zuspruchs, der Zugewandtheit und Unterstützung würden seine Vorstellungskraft sprengen, erklärt Jan sichtlich beeindruckt und bedankt sich ausdrücklich bei allen, die ihm schreiben – und bei Menschen, die selbst mit ähnlichen inneren Konflikten rund um ihre Identität kämpfen.

Jan, Kandidat der 2. Staffel von "Love is Blind: Germany

Jan und Loan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten

Jan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Staffel 2

