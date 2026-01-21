Bill Kaulitz schwärmt von süßem "Love Is Blind: Germany"-Jan

Bill Kaulitz (36) scheint ein großer Love Is Blind: Germany-Fan zu sein. Zumindest fühlt sich der Tokio Hotel-Star von der Show bestens unterhalten – so gut, dass er Zwillingsbruder Tom (36) und ihre Podcast-Zuhörer davon in Kenntnis setzen will. Großes Lob verteilt er dabei an vor allem einen Kandidaten: Kandidat Jan scheint es Bill angetan zu haben. "Dann gibt es aber auch viele gute Kandidaten, die mir gut gefallen: Da möchte ich den Jan einmal hervorheben. [...] Jan hat mir gut gefallen, schon die ganze Staffel über. Sehr verkopft, aber er hat das immer ganz ehrlich kommuniziert. Ein süßer Typ, gutaussehend, also wirklich ganz cute", schwärmt der Sänger in der neuesten Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Tom scheint die Schwärmerei seines Bruders als Aufforderung an Jan zu verstehen: "Und der soll sich jetzt bei dir melden, oder wie?", fragt er, woraufhin Bill im ersten Moment amüsiert mit "Nein" antwortet und wenig später scherzt: "Wir sind schon in Kontakt." Lachend führt Bill fort und erklärt, dass das Experiment für Jan nur halb geglückt ist. Dass der Jurastudent und seine Versprochene Loan ihre Verlobung aufgelöst haben, sie nun aber eine tolle Freundschaft führen und Jan abseits der Show die Liebe gefunden hat, "mit einem Mann". "Hat er [in der Reunion] ganz toll erzählt und super gemacht und fand ich auch total mutig", erklärt Bill und ergänzt in abschließender Schwärmerei noch einmal: "Der hat mir ganz gut gefallen und ist auch wirklich ein süßer Typ und auch hot ist der."

Jan hat von den huldigenden Worten der "Durch den Monsun"-Berühmtheit längst mitbekommen. In seiner Instagram-Story bringt er seine Freude in Form verschiedener Memes zum Ausdruck, die bereits die Runde machen. Ob die zwei tatsächlich schon in Kontakt stehen, ist ungeklärt – doch die Möglichkeit bestünde, denn immerhin ist Jan wieder Single. Und die Hoffnung auf eine glückliche Beziehung hat der Show-Teilnehmer noch lange nicht aufgegeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz, Instagram / janbttr Bill Kaulitz und "Love Is Blind: Germany"-Jan

Anzeige Anzeige

Netflix Jan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Staffel 2

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige