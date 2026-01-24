"Love is Blind"-Jan klärt Diskussion um seine Sexualität

Jan aus der zweiten Staffel von Love Is Blind: Germany räumt nun mit Gerüchten über seine Sexualität auf. In einem Frage-Antwort-Format in seiner Instagram-Story wurde er direkt gefragt, wie er bei der Dating-Show mitmachen konnte, wenn "rausgekommen" sei, er sei schwul. Der Reality-TV-Star antwortete deutlich: "Ich bin nicht schwul." Er erklärte, er habe auch nie etwas anderes behauptet. Jan stellte klar, dass er weiterhin Frauen daten werde und sich zu Frauen hingezogen fühle.

Während des Experiments habe jedoch die körperliche Anziehung zu seiner Verlobten Loan gefehlt, was kein generelles Muster seiner Datingerfahrungen widerspiegele. Gleichzeitig betonte er, körperliche Anziehung könne man nicht erzwingen. Neu für ihn sei jedoch eine Erfahrung, die er nach dem Experiment gemacht habe: "Ich habe diese Erfahrung mit einem Mann gemacht und sie fühlte sich gut an, das ich es für meine Zukunft nicht ausschließen möchte." Aus einer einzelnen Begegnung lasse sich kein Muster ableiten, so Jan weiter. Sein Fazit: "Ich möchte einfach frei sein und der Liebe dort nachgehen, wo sie sich zeigt."

Bereits vor Kurzem klärte Jan in seiner Instagram-Story ein weiteres Missverständnis rund um seinen Beziehungsstatus auf. Nach der Reunion-Show entstand die Annahme, er sei in einer festen Beziehung gewesen, was er energisch verneinte. Zwar habe er nach den Dreharbeiten eine Person näher kennengelernt, diese Dates lägen jedoch schon viele Monate zurück. Aktuell sei er Single und weiterhin bereit, das Leben und die Liebe in all ihren Facetten zu entdecken. Über seine persönlichen Erfahrungen spricht Jan stets sehr offen und teilt regelmäßig Updates mit seinen Fans.

Instagram / janbttr Jan, Juni 2025

Instagram / janbttr Loan und Jan, ehemalige "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten

Netflix Jan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Staffel 2

