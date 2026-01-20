Beziehung mit Mann: "Love Is Blind: Germany"-Jan ist Single

Erst vor wenigen Tagen machte Love Is Blind: Germany-Kandidat Jan seine neue Beziehung bekannt: Bei der langersehnten Reunion der Show erklärte der Social-Media-Liebling, in einem Mann seine Liebe gefunden zu haben. Nun verkündet er jedoch schon wieder das Ende seiner Partnerschaft. In gewohnt gewähltem Ausdruck zeigt sich Jan in seinem jüngsten Instagram-Video trotz Trennung dankbar. "Es gibt keine Frage im Leben, die mich so sehr umtrieben hat wie die Frage, was Liebe ist und wie sich Liebe anfühlt. Liebe ist eine der wenigen Erfahrungen im Leben, die zugleich universell und zutiefst privat sind. Jeder Mensch kennt das Wort und fast jeder sucht dieses Gefühl und doch entzieht es sich jeder allgemeingültigen Definition", erklärt er und ergänzt: "Ich spreche gerade über eine Erfahrung, die heute bereits in der Vergangenheit liegt, aber ich spreche über sie aus Dankbarkeit, aus Liebe und aus Wehmut."

Auch wenn diese Beziehung nun ein Ende gefunden hat, gibt Jan die Liebe nicht gänzlich auf. Vielmehr hat er die Hoffnung, "dieses Gefühl eines Tages wieder erleben" zu dürfen. Und auch, wenn er zuletzt in einem Mann sein passendes Gegenstück gefunden hatte, zeigt er sich für zukünftige Partnerschaften auch wieder dem anderen Geschlecht gegenüber offen. "Sei es mit einer Frau, so, wie es sich für mich immer richtig angefühlt hat und wie es sich auch weiterhin richtig für mich anfühlt, oder eben mit einem Mann, weil ich erleben durfte, dass Liebe keine Frage des Geschlechts ist, sondern allein eine Frage der Verbundenheit", gibt Jan seine Hoffnung auf Liebe zu verstehen. "Ich habe diese Vollkommenheit auch in mir selbst gefunden. Liebe gewinnt immer, und solange sie noch nicht gewonnen hat, ist der Kampf auch noch nicht vorbei", schließt er sein Statement ab.

Jan war Teil der zweiten Staffel von "Love Is Blind: Germany". Nachdem er zu Beginn des Experiments das Gefühl hatte, mit seiner Art weniger Glück auf der Suche nach seiner zukünftigen Partnerin zu haben, traf er auf Mitkandidatin Loan. Angetan voneinander und der Vorstellung, eine gemeinsame Zukunft zu haben, verlobten sie sich in der Show, doch so ganz hat es bei ihnen nicht funktionieren wollen. Jan gestand seiner Versprochenen während der Hochzeitsplanung, dass die Angst die Zuversicht überwiege – sie lösten die Verlobung schweren Herzens auf. Mittlerweile verbindet die Verflossenen aber eine besondere Freundschaft, für die die zwei überaus dankbar sind.

Instagram / janbttr Jan , "Love Is Blind: Germany"-Kandidat

Instagram / janbttr "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Jan im Januar 2026

Netflix Jan und Loan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten