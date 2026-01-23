Walton Goggins' Frau gibt seinen Hoden Kosenamen

Walton Goggins (54) hat bei einem Besuch in der US-Talkshow "The View" für laute Lacher im Studio gesorgt – und das ausgerechnet mit einem sehr intimen Detail. Der "Fallout"-Star war am Freitag in New York zu Gast, um eigentlich über die zweite Staffel der Amazon-Serie zu sprechen, saß dort mit Moderatorin Joy Behar und ihren Kolleginnen am Tisch und plauderte über seine Kindheit, seine Karriere – und schließlich über seine Hoden. Anlass war ein alter On-Air-Spruch von Joy, den Walton mit nach Hause genommen hat: Seine Frau habe ihren ganz eigenen Spaß daraus gemacht, verriet der Schauspieler vor laufenden Kameras.

Joy ließ einen Clip vom Juni 2025 einspielen, in dem sie über knappe Badehosen für Männer sprach und ein heißes Magazinshooting mit Walton analysierte. Damals witzelte sie: "Es zeigt zu viel von seinem Walton und beiden seinen Goggins." Walton erzählte nun, er sei damals im Ausland gewesen, jemand habe ihm den Ausschnitt geschickt, und er habe ihn "ein paar Mal" angeschaut und dabei herzlich gelacht. Dann ließ er die Pointe platzen: "Meine Frau nennt sie auch Goggins", sagte er über seine Hoden, während der gesamte Tisch losprustete. Joy ließ das Thema bis zum Abschied nicht los und verabschiedete den Schauspieler mit den Worten: "Komm uns jederzeit besuchen. Bring deine Goggins mit!"

Hinter den lustigen Sprüchen steht eine langjährige Liebesgeschichte. Walton ist seit August 2011 mit Regisseurin Nadia Conners verheiratet, wenige Monate nachdem das Paar seinen gemeinsamen Sohn bekommen hatte. Die beiden zeigten sich auch bei den Golden Globes 2026 zusammen auf dem roten Teppich, wo Nadia den humorvollen Gag rund um die "Goggins" offenbar mitträgt und sich nicht davor scheut, über den offenen Umgang ihres Mannes zu lachen. Die Filmemacherin, die unter anderem das Umwelt-Dokuprojekt "The 11th Hour" mit Leonardo DiCaprio (51) inszenierte und zuletzt die Komödie "The Uninvited" mit Walton und Pedro Pascal (50) drehte, begleitet den Schauspieler seit vielen Jahren – auch nach einer schweren Zeit: Vor Nadia war Walton bereits verheiratet, seine erste Frau Leanne Kaun starb 2004.

Getty Images Walton Goggins und Nadia Conners

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

Getty Images Walton Goggins, März 2025

