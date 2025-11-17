"Fühle mich befreit": Walton Goggins posiert nackt für GQ

Walton Goggins (54) hat für das Magazin GQ alle Hüllen fallen lassen und sprach dabei über die Transformation, die er durch seine Rolle in "The White Lotus" erlebt hat. Der Schauspieler, der durch seine Darstellung des geplagten Rick Hatchett in der dritten Staffel der HBO-Serie für Furore sorgte, posierte auf einem Foto selbstbewusst nackt und zeigte seinen durchtrainierten Körper. Im Interview nannte er diesen Moment eine Art "Wiedergeburt" und erklärte: "Ich fühle mich befreit, Mann. Ja. Ich fühle mich unbeschwert. Ich fühle mich leicht." Der Erfolg der Serie brachte ihm nicht nur eine Emmy-Nominierung ein, sondern katapultierte ihn auch endgültig in die Liga der gefragtesten Schauspieler.

Schon zuvor hatte Walton gegenüber Cultured erklärt, wie fordernd der Dreh gewesen sei. Weil seine Figur isoliert ist, habe er diese Einsamkeit am Set bewusst gespiegelt: "Meine Figur Rick Hatchett ist isoliert. Also war ich während der Dreharbeiten auch isoliert. Mir gefiel es, das widerzuspiegeln, aber es war emotional schwierig", sagte er. Und obwohl ihn "The White Lotus" und "The Righteous Gemstones" in eine neue Liga katapultierten, bleibt er nüchtern. "Es hat sich etwas verändert, die Dinge sind anders. Aber das heißt nicht, dass sich das nicht auch wieder ändern kann", erklärte er GQ.

Walton gab zu, dass Nacktheit für ihn kein Tabu sei, sondern eher ein Lebensgefühl. Im Magazin You schwärmte er von seinem Ritual, Drehbücher nackt im Garten zu lesen: "Ich war im Hinterhof jedes Hauses, das ich je besessen habe, nackt. Du trinkst morgens einen schönen Kaffee mit oder ohne Kleidung und fühlst die Luft auf deinem Körper." Exhibitionist sei er deshalb nicht: "Ich entscheide nicht selbst, ob ich mich anziehe oder nicht. Ich weiß nur, dass ich mir eine Tasse Kaffee trinken werde", sagte er. Unterstützung und Erdung findet der Schauspieler zu Hause. Ehefrau Nadia Conners, mit der er Sohn Augustus großzieht, ringt jedoch mit seinem Sexsymbol-Status. "Plötzlich habe ich das Gefühl, alle Frauen finden ihn attraktiv. Aber das Erstaunliche ist, dass er mir immer das Gefühl gegeben hat, die schönste Frau im Raum zu sein", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Walton Goggins, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Walton Goggins beim Special Screening von "Fallout" in London, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Walton Goggins und Nadia Conners

Anzeige

Ist Walton für euch das neue Sexsymbol? Ja, total – Charisma plus Body. Nicht wirklich – schauspielerisch top, aber nicht mein Typ. Ergebnis anzeigen