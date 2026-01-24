1 Mio Dollar: Neptunes-Produzent Chad Hugo verklagt Pharrell

Knallhartes Zerwürfnis bei The Neptunes: Chad Hugo hat seinen langjährigen Kreativpartner Pharrell Williams (52) verklagt. Die Klage wurde am Freitag, 23. Januar, eingereicht und richtet sich gegen den Musiker in den USA. Der Vorwurf: nicht gezahlte Gewinnanteile und zurückgehaltene Unterlagen. Im Zentrum steht nach Angaben von Billboard unter anderem das N.E.R.D.-Album "No One Ever Really Dies" – hier will Chad bis zu einer Million US-Dollar sehen. Der Produzent, der mit Pharrell seit Jugendtagen aus Virginia befreundet ist, zieht damit vor Gericht gegen den Mann, mit dem er Welthits wie "Hot in Herre", "Hollaback Girl" und "Rock Your Body" schrieb.

Laut der von Billboard eingesehenen Klageschrift wirft Chads Anwalt Brent J. Lehman Pharrell "Eigengeschäfte, die Verschleierung wesentlicher Informationen und die Umleitung von Einnahmen" vor. "Ein derart willentliches, betrügerisches und böswilliges Verhalten rechtfertigt Strafschadensersatz", heißt es in der Eingabe. Es geht um ausstehende Ausschüttungen aus The Neptunes- und N.E.R.D.-Verkäufen, Tourerlösen und Merchandise-Deals. Chads Seite moniert eine "systematische Verweigerung" von Partnerechten, fehlende Monats- und Royalty-Statements sowie unvollständige Dokumente trotz mehrfacher Aufforderungen seit 2021. Zuletzt, so die Juristen, habe es zwar Zusagen für Unterlagen gegeben, am Ende sei aber "nichts geliefert" worden. Ein Sprecher von Pharrell reagierte am Freitag zunächst nicht auf Nachfragen. Bereits 2024 hatte Chad zudem eine separate Beschwerde wegen der Markenrechte am Namen "The Neptunes" eingereicht – das Verfahren läuft noch.

Die beiden Taktgeber prägten in den 2000ern den Sound des Mainstreams und blieben bis 2022 im Studio aktiv, produzierten etwa für Megan Thee Stallion (30), Rosalía (33) und A$AP Ferg. Trotz des aktuellen Bruchs klang Pharrell in einem Interview im Herbst versöhnlich: "Ich liebe ihn, und ich wünsche ihm immer nur das Allerbeste, und ich bin sehr dankbar für unsere gemeinsame Zeit", sagte der Star laut Billboard. Abseits des Musikstudios verband die beiden eine gemeinsame Geschichte aus Virginia, Schulbands, ersten Drum-Machine-Experimenten und nächtelangen Sessions – eine Freundschaft, die sich in unzähligen Hooks und Beats niederschlug, bevor nun Anwälte und Aktenordner zwischen den früheren Studio-Brüdern stehen.

Getty Images Chad Hugo und Pharrell bei den ASCAP Rhythm & Soul Music Awards in Beverly Hills, 2012

Rick Diamond/Getty Images for Coors Light N.E.R.D.: Shay Haley, Chad Hugo und Pharrell Williams (v.l.)

Getty Images Chad Hugo von The Neptunes in New York am 20. August 2003