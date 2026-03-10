Anstatt im Rollstuhl: So düst verletzte Lindsey Vonn umher

Lindsey Vonn (41) hat sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo ein neues Fortbewegungsmittel zugelegt. Die Ski-Legende filmte sich auf Instagram, als sie mit einem Elektro-Dreirad durch ihr Haus raste. "Habe ein paar neue Räder bekommen", schrieb die Amerikanerin zu dem Video und fügte hinzu: "Schneller werde ich erst mal nicht werden, aber es ist besser als der Rollstuhl." Den Roller hat Lindsey liebevoll "Speedy" getauft. In dem Clip ist zu sehen, wie die Sportlerin von der Küche am Rollstuhl vorbei in einen anderen Teil des Hauses kurvt, während ihr linkes Bein sowie ihr rechtes Sprunggelenk mit Schienen gestützt sind.

Lindsey hatte sich bei ihrem heftigen Sturz während der Winterspiele einen komplexen Bruch des linken Schienbeins zugezogen. Wie die Athletin später schilderte, habe nur eine Notoperation verhindert, dass ihr das Bein amputiert werden musste. Darüber hinaus brach sie sich bei dem Unfall den rechten Knöchel und kann deshalb nicht auftreten. Die Verwendung des E-Rollers ermöglicht es ihr nun, sich mobiler zu bewegen, ohne auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Ihre Fans feiern ihren neuen Weggefährten. "Speed Queen. Es ist schön, dich lächeln zu sehen", lautet unter anderem ein Kommentar.

Auch ein weiteres Video zeigte, wie hart die Sportlerin an ihrer Genesung arbeitet. Darin war zu sehen, wie die 41-Jährige bei einem Reha-Workout an einer Maschine sitzt und an einem Seil zieht, während ihr angeschlagenes Bein vom Trainingsgerät gehalten wird. "Wege finden, zu arbeiten", schrieb Lindsey dazu. Trotz ihrer Einschränkungen und der gestützten Gliedmaßen zeigte sich die Athletin fest entschlossen, ihre Rehabilitation weiter durchzuziehen und nicht aufzugeben.

