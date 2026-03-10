After-Baby-Body-Eklat: Mola Adebisi schaltet Anwalt ein

Mola Adebisi (53) steht aktuell wegen Aussagen über den After-Baby-Body seiner Frau in der Kritik – und zieht jetzt juristische Konsequenzen. Im Podcast "Soul Over Beauty" hatte der frühere VIVA-Moderator von Adelina Zilais (38) schneller Rückbildung nach der Geburt ihres ersten Kindes geschwärmt und erklärt: "Nach sechs Tagen sah sie schon wieder so aus, als hätte sie nie ein Kind gekriegt." Weiter betonte er, dass diese Tatsache für ihn "ein Segen" sei und man "Glück gehabt" habe. Online entlud sich daraufhin ein Shitstorm, der sich gewaschen hatte – angeführt von starken weiblichen Stimmen wie etwa der Kulturwissenschaftlerin Tara-Louise Wittwer. Sie reagierte auf TikTok mit deutlichen Worten und kommentierte die fragliche Äußerung bissig: "Baby und Frau sind wohlauf, aber vor allem auch wieder geil." Nun schaltet das Paar laut RTL einen Anwalt ein.

Kritik kommt jedoch nicht nur aus den sozialen Medien. Im Interview mit RTL erklärten junge Mütter in einer Leipziger Hebammenpraxis, dass Molas Worte einen extremen Druck auf Frauen auslösen können. Der wiederum wehrt sich und wirft seinen Kritikern vor, das Interview nicht vollständig gesehen zu haben. Er habe lediglich ausdrücken wollen, dass er erleichtert darüber sei, dass Adelina sich nach der anstrengenden Geburt nicht zusätzlich mit starken Zweifeln an ihrem Körper auseinandersetzen musste. Unterstützung und Rückendeckung bekommt er von Adelina selbst, die auf Instagram erklärte, Mola habe klar gesagt, dass er sie "mit Bauch und ohne Bauch" liebe. Sie fühle sich ebenfalls von kritischen Stimmen verletzt, weil das Gespräch ihrer Ansicht nach "komplett ins Negative gezogen" worden sei.

Privat stellt das Thema die kleine Familie vor eine echte Belastungsprobe – immerhin hatte Mola seit geraumer Zeit nicht mehr derart große mediale Aufmerksamkeit genossen. So erreichte etwa das Video der Kolumnistin Tara-Louise, die auf Social Media unter dem Accountnamen "WasTaraSagt" auftritt, über eine Million Aufrufe und traf damit auch ihre 700.000 Follower – eine Reichweite, die die Debatte weiter anheizte. Mola ist vielen noch als VIVA-Ikone aus den 90ern bekannt, wo er neben Showgrößen wie Nils Bokelberg und Gülcan Kamps (43) für gute Laune sorgte. Heute gibt der Moderator über Social Media gern kleine Einblicke in sein Familienleben, während Adelina auf ihren Kanälen persönliche Gedanken teilt und dabei immer wieder betont, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang ist.

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi mit ihrem Sohn, Januar 2026

Imago Autorin Tara-Louise Wittwer bei einer Aufzeichnung von "hart aber fair", 18.03.2024

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi, März 2026