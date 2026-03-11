Vito Schnabel und Helena legen seltenen Pärchenauftritt hin

Vito Schnabel (39) und seine Ehefrau Helena Althof haben sich bei der Pariser Fashion Week 2026 den Fotografen gestellt. Das Paar zog bei dem prestigeträchtigen Modeevent, bei dem große Modehäuser ihre Herbst- und Winterkollektionen präsentierten, alle Blicke auf sich. Dabei sorgte das Erscheinen des Kunsthändlers und des Models für besondere Aufmerksamkeit, denn die beiden halten sich normalerweise eher aus dem Rampenlicht fern. Vito hielt seine Ehefrau dabei fest im Arm – ein seltener öffentlicher Auftritt des Paares, das sich normalerweise bedeckt hält.

Auch modisch wussten Vito und Helena zu überzeugen. Die Tochter von Peter Althof (70) brillierte in einem weißen Denim-Look mit ausladender Jeanshose und bauchfreier Cropped-Jacke, unter der ein Sport-BH hervorblitzte. Ihr offenes Wallehaar mit Seitenscheitel und verführerischen Smokey-Eyes sorgten für einen lässigen, aber zugleich eleganten Auftritt. Vito hingegen setzte auf einen königsblauen Look mit dunkler Leinenhose, passendem Sweatshirt und weißen Sneakern. Das Paar präsentierte sich vertraut und zeigte, dass sie eine starke Einheit sind.

Schon vor einem Jahr wurde deutlich, wie eng das Verhältnis von Helena und Vito zu ihrer Familie ist. Damals verriet Helenas Vater Peter im Gespräch mit Gala: "Vito ist einfach nett und cool. Er hat mich auch gleich 'Dad' genannt. Das fand ich süß. Er liebt unsere Tochter über alles." Anfangs hatte der Personenschützer zwar Zweifel, ob der Kunsthändler der richtige Schwiegersohn sei. "Am Anfang hatte ich Bauchschmerzen: die ganzen Mädels, auch Heidi Klum ...", gab Peter ehrlich zu. Doch diese Bedenken waren schnell ausgeräumt. Gemeinsame Hobbys wie Golf und Kampfsport stärkten ihre Beziehung.

Imago Vito Schnabel und Helena Althof, März 2026

Getty Images Helena Althof und Vito Schnabel, März 2026

Instagram / therealpeteralthof Peter Althof, Personenschützer