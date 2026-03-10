"Let's Dance": So viel hat Gustav Schäfer bisher abgenommen

Gustav Schäfer (37) von Tokio Hotel hat bei Let's Dance schon jetzt einen beeindruckenden Abnehmerfolg erzielt. Der Drummer freut sich sichtlich über die körperlichen Veränderungen, die das intensive Tanztraining mit sich bringt. Am 28. Februar startete der Musiker noch mit einem Gewicht von 98,6 Kilogramm in das Abenteuer der RTL-Show. Keine zwei Wochen später zeigte die Waage bereits 94 Kilogramm an. Stolz präsentierte der 37-Jährige am Montagabend in seiner Instagram-Story das Ergebnis: "Minus 4,6 Kilo", teilte er mit seinen Followern und fügte gut gelaunt hinzu: "Jetzt freu ich mich grad ein bisschen." Der Blick auf die Anzeige zauberte ihm dabei ein sichtbares Lächeln ins Gesicht.

Dass der Gewichtsverlust kein Zufall ist, machte Gustav bereits vor dem Start der aktuellen Staffel deutlich. "Ich will abnehmen. Ich esse einfach viel zu gern", gestand er offen. Die Ursache für die überschüssigen Kilos sah er bei sich selbst und erklärte: "Vielleicht muss ich mich einfach mehr bewegen." An der Seite von Profitänzerin Anastasia Maruster bekommt er nun genau diese Bewegung in einer Intensität, die es in sich hat. Die harten Trainingseinheiten fordern ihren Tribut, wie der Schlagzeuger, der im Vorfeld großen Respekt vor seiner Teilnahme bei der Show hatte, regelmäßig in den sozialen Medien dokumentiert. Erst am Montagabend meldete er sich nach dem Training: "Tanztraining ist beendet und mir tut alles weh."

In kurzen Clips dokumentieren er und Anastasia Übungsfolgen, Wiederholungen und Pausen. Der Blick auf die schwindenden Kilos sorgt bei ihm für sichtbare Freude – das machen seine Storys deutlich. Für den Musiker, der offen von seiner Vorliebe fürs Essen erzählt hat, wird das Projekt damit auch privat greifbar: viel Bewegung, feste Abläufe und Resultate, die im Alltag ankommen. Und während andere erst am Showabend sehen, wie sein Tanz läuft, nimmt Gustav seine Follower mit hinter die Kulissen und zeigt, wie sich Disziplin und Durchhalten für ihn auszahlen.

RTL / Jörn Strojny Gustav Schäfer, "Let's Dance"-Kandidat 2026

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Anastasia Maruster, Gustav Schäfer und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer, Schlagzeuger der Band Tokio Hotel