Gesundheitsschock: Mette-Marit setzt öffentliche Termine aus

Im norwegischen Königshaus sorgt ein neues Gesundheits-Update für aufmerksame Blicke: Kronprinzessin Mette-Marit (52) nimmt derzeit keine Termine wahr, weil sich ihre chronische Lungenfibrose deutlich verschlechtert hat. Wie der Palast nun unter anderem gegenüber dem Sender TV2 bestätigte, haben Ärzte am Rikshospitalet in Oslo mit Vorbereitungen begonnen, um eine mögliche Lungentransplantation zu prüfen. Seit ihrem letzten öffentlichen Auftritt Ende Januar, als sie gemeinsam mit Kronprinz Haakon (52) das 100-jährige Jubiläum der Bibliothek in Fredrikstad feierte, ist der Kalender der Royal leer. In den kommenden Wochen sind laut Hof keine offiziellen Auftritte der künftigen Königin geplant.

Die Kommunikationschefin des Hofes, Guri Varpe, erklärt gegenüber TV2: "Wie bekannt ist, hat die Kronprinzessin die chronische Erkrankung Lungenfibrose. Wie wir im Dezember mitgeteilt haben, gab es zuletzt eine deutliche negative Entwicklung, und es wurden Vorbereitungen mit Blick auf eine Bewertung für eine Lungentransplantation begonnen." Weiter betont sie, Mette-Marit benötige zunehmend "individuell angepasstes Training, Ruhe und Erholung", ihr offizielles Programm werde daher konsequent an ihren Gesundheitszustand angepasst. Bereits im Dezember hatte das Königshaus mitgeteilt, dass seit Herbst zahlreiche Untersuchungen eine klare Verschlechterung ihrer Lungenfunktion gezeigt hätten.

Mette-Marit erhielt die Diagnose Lungenfibrose bereits im Oktober 2018, seitdem hat sich ihr Zustand immer wieder verändert. Im Oktober des vergangenen Jahres unterzog sie sich einer pulmonalen Rehabilitation und erklärte damals der Presse, dass sie "ein wenig mehr Hilfe als zuvor" brauche, um den Alltag zu bewältigen. Die Kronprinzessin ist seit 2001 mit Haakon verheiratet und Mutter von drei Kindern. Neben ihrer Erkrankung steht die norwegische Königsfamilie derzeit auch wegen des Gerichtsverfahrens gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) aus einer früheren Beziehung im Fokus der Öffentlichkeit. Der 29-Jährige muss sich seit Anfang Februar vor Gericht verantworten und hat keine offizielle Rolle im Königshaus inne.

Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

Imago Mette-Marit bei einer Schulveranstaltung in Bergen

