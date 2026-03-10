Verlieren Prinzessinnen Beatrice und Eugenie ihre Wohnungen?

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor, könnten nun möglicherweise ihre Wohnsitze verlieren, wie Hello! berichtet. Die Schwestern stehen aktuell wegen der Verbindungen ihrer Eltern zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) unter intensiver öffentlicher Beobachtung. Aus freigegebenen Akten geht hervor, dass die Prinzessinnen von ihrer Mutter Sarah Ferguson (66) nur wenige Tage nach Jeffreys Haftentlassung zu ihm mitgenommen worden sein sollen. Als nicht-amtierende Mitglieder der königlichen Familie stellt sich nun die Frage, ob Beatrice und Eugenie weiterhin das Privileg der königlichen Residenzen zusteht.

Konkret geht es um sogenannte "Grace-and-Favour"-Wohnungen. Beatrice und Eugenie teilten sich bis 2017 ein Apartment im St. James's Palace, das Beatrice weiterhin nutzt, während Eugenie nach ihrer Hochzeit in Ivy Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace zog. Laut Hello! zahlte Andrew für das Apartment seiner Töchter weniger als 20.000 Pfund Jahresmiete, obwohl der Marktwert bei rund 240.000 Pfund liegen soll. Ein Parlamentsausschuss untersucht inzwischen die Pachtverhältnisse aller Immobilien im Crown Estate. Zwar gibt es kein Fehlverhalten der Prinzessinnen, doch Royal-Expertin Hilary Fordwich warnt gegenüber Fox News Digital vor einem Imageproblem: "Die York-Marke ist am Ende."

Abseits der Schlagzeilen führen die Prinzessinnen mittlerweile ihr eigenes Familienleben. Ein Freund der Familie verriet dem People Magazine, dass die Schwestern an ihrem royalen Status festhalten wollen: "Das ist ihre Identität." Insider berichten zugleich gegenüber Fox News Digital, dass König Charles (77), Königin Camilla (78) sowie Prinz William (43) den beiden gegenüber besonnen seien, da sie während der Pandemie und in Zeiten von Krebserkrankungen im engeren Kreis als verlässliche Unterstützung eingesprungen seien. Wie lange dieses familiäre Wohlwollen noch ihre Wohnungen in den Palästen schützt, ist jedoch unklar. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden York-Schwestern weiterhin eine Rolle im Königshaus spielen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Herzogin von York besucht mit Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice das Dominion Theatre in London für "Beauty and the Beast", Mai 1997

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice, Prinz William und Prinzessin Kate