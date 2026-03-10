Dubiose Finanzgeflechte von Eugenie und Beatrice enthüllt

Ein neues Buch sorgt für Aufregung um Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37) – denn es enthüllt brisante Details über ihre luxuriösen Hochzeitsfeiern, saftige Geldgeschenke und die teils sehr dubiosen Gäste. Historiker Andrew Lownie beschreibt laut Daily Mail in seinem Werk "Entitled", dass etwa die türkische Millionärin Nebahat Isbilen für Beatrices Hochzeit 2020 rund 870.000 Euro auf das private Konto von Prince Andrew überwiesen habe – angeblich als Geschenk für die Zeremonie, die erst sieben Monate später stattfand. Auch Eugenie taucht in den Unterlagen auf: Laut Lownie gingen bei ihr circa 29.000 Euro von einem "Alphabet Capital"-Konto ein, das mit dem später zu zwölf Monaten Haft verurteilten Geschäftsberater Selman Turk verbunden sein soll.

Doch nicht nur die damaligen Geldflüsse sorgen für Stirnrunzeln, auch die Gästelisten der opulenten Feste wirkten höchst obskur. Bei Eugenies Hochzeit 2018 soll der verurteilte libysche Waffenschmuggler Tarek Kaituni unter den Gästen gewesen sein – ein Mann, der Andrew bereits seit 2005 gekannt haben soll. Ebenfalls im Festzelt: der Hongkonger Unternehmer Johnny Hon. Ein Jahr zuvor hatte er Sarah Ferguson (66) als Direktorin in sein Unternehmen Gate Ventures geholt. Die Zusammenarbeit endete später vor Gericht: Investoren behaupteten, von insgesamt 28 Millionen Euro, die von Aktionären eingesammelt wurden, seien 22 Millionen schlicht "verloren" gegangen.

Die Enthüllungen treffen die York-Familie zu einer ohnehin sehr turbulenten Zeit. Erst kürzlich verloren Beatrice und Eugenie ihre traditionellen Plätze bei Royal Ascot – jener Bühne, auf der sie sonst in der Royal Box Platz nahmen und in Pferdekutschen über die Rennbahn fuhren. Der Ausschluss steht im Zusammenhang mit den Verbindungen ihrer Eltern zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Parallel steht Andrew selbst wieder im Fokus der Ermittler: Wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch wurde er kürzlich festgenommen und später unter laufenden Untersuchungen freigelassen. König Charles (77) unterstützt die Ermittlungen nach eigenen Angaben "uneingeschränkt", während die Frage, wie Andrew seinen extravaganten Lebensstil ohne offensichtliche Einkommensquellen finanziert hat, weiterhin ungeklärt bleibt.

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Mai 2023

Instagram / theroyalfamily Prinz Philip und die Queen bei der Hochzeit von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, 2020

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie bei Eugenies Hochzeit im Jahr 2018