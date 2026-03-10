Nicolas Cage schockt mit Geständnis über Serienmörder-Rolle

Nicolas Cage (62) hat in einem Interview auf der Premiere seines neuen Horrorfilms "Longlegs" eine überraschende Inspiration für seine Rolle als wahnsinniger Serienkiller verraten. Der 60-Jährige erklärte gegenüber Extra, dass er sich für die Darstellung des perfiden Mörders an seiner verstorbenen Mutter Joy Vogelsang orientiert habe. In dem Film spielt Nicolas einen durchgeknallten Täter, der für eine okkulte Mordserie verantwortlich ist und von FBI-Agentin Lee Harker, gespielt von Maika Monroe (32), gejagt wird. Die Figur zeichnet sich durch eine hohe Stimme, geschwollene Lippen und eine nahezu aschweiße Haut aus.

Im Gespräch mit Extra führte der Schauspieler aus: "Als ich diese Figur las, ging es um meine Mutter. Ich hörte ihre Stimme – sie war nicht satanisch – aber sie hat viel durchgemacht. Ich hörte ihre Stimme und die Art, wie sie sich bewegte und plötzlich dachte ich: 'Weißt du, das könnte ich in diese Figur hineinlegen.' Das war eine Inspiration, die ich [ihr] zu verdanken habe. Wenn ich in dem Film gut bin, verdanke ich das meiner Mutter." Zusätzlich ließ sich Nicolas von Federico Fellinis Film "Julia und die Geister" beeinflussen, in dem eine Prophetin auftaucht. Er wollte einen androgynen Glam-Rock-Look für die Figur schaffen, sodass er überhaupt nicht mehr wie er selbst aussah.

Nicolas' Mutter Joy starb im Jahr 2021. Ihre Stimme und die Art, wie sie sich bewegte, sowie das, was sie durchgemacht hatte, flossen in die Darstellung des Serienmörders ein. Der Film "Longlegs" gilt als eines der großen Horror-Highlights des Jahres und ist bereits bei Prime Video erhältlich. In den Trailern wurde Nicolas' Figur nur sehr sparsam gezeigt, was die Spannung vor dem Kinostart zusätzlich erhöhte.

Getty Images Nicolas Cage, Filmstar

KOBERGER,PETER Nicolas Cage mit seiner Mutter in Los Angeles

Getty Images Nicolas Cage und Maika Monroe, "Longlegs"-Premiere im Juli 2024