Sandra Hüller & Ryan Gosling strahlen bei Premiere in London

Sandra Hüller (47) und Ryan Gosling (45) haben am Montagabend in London die Weltpremiere ihres Science-Fiction-Blockbusters "Der Astronaut – Project Hail Mary" gefeiert. Vor dem Cineworld-Kino am Leicester Square präsentierten sich die beiden Hauptdarsteller trotz des kühlen Märzwetters in glamourösen Outfits vor dem Blitzlichtgewitter der Fotografen. Ryan trug einen braunroten Nadelstreifenanzug mit breitem Revers und einem locker geknöpften roten Hemd im 70er-Jahre-Stil, während Sandra in einer voluminösen smaragdgrünen Robe erschien und dazu funkelnde Diamant-Ohrringe kombinierte. Gemeinsam mit ihrer britischen Co-Star-Kollegin Priya Kansara strahlten die beiden Stars für die Kameras und sorgten für eine euphorische Stimmung auf dem roten Teppich.

Im Film verkörpert Ryan den Astronauten Ryland Grace, Sandra spielt die resolute Eva Stratt. Die deutsche Schauspielerin setzte mit ihrer Farbwahl auf einen Partnerlook mit Priya, die ebenfalls in Grüntönen erschien. Das Trio präsentierte sich als geschlossene Einheit und zeigte sich sichtlich gut gelaunt bei der Premiere des aufwendig produzierten Science-Fiction-Films. Der charmante Auftritt der drei Hauptdarsteller unterstrich die enge Zusammenarbeit am Set und sorgte für begeisterte Reaktionen der wartenden Fans.

Für Sandra ist die Premiere ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere, die spätestens seit ihrer Oscar-Nominierung für "Anatomie eines Falls" international große Beachtung findet. Die Schauspielerin ist bekannt dafür, sich intensiv in ihre Rollen hineinzuversetzen und sich auch körperlich auf ihre Charaktere einzulassen. Mit "Der Astronaut – Project Hail Mary", der am 19. März in den deutschen Kinos startet, beweist sie erneut ihre Vielseitigkeit und etabliert sich weiter in der internationalen Filmlandschaft an der Seite von Hollywood-Größen wie Ryan.

Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London

Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London

Getty Images Der Cast von "Der Astronaut" bei der Weltpremiere in London