Kinderwunsch: Julian Claßens Freundin Palina gibt ein Update

Palina, die Freundin von Julian Claßen (32), hat in ihrer Instagram-Story ein ausführliches Update zu ihrem Gesundheitszustand und der Kinderwunsch-Thematik geteilt. Die Social-Media-Bekanntheit leidet unter PCOS, dem Polyzystischen Ovarialsyndrom, und möchte ihre Community aktiv an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. "Ich poste das alles und nehme meine Community mit, damit Frauen mit der gleichen Diagnose sich nicht alleine fühlen müssen", erklärt sie ihren Followern. Palina berichtet, dass ihre Periode über lange Zeit sehr unregelmäßig kam und manchmal auch ganz ausblieb. Ein gezielter Test brachte schließlich die Gewissheit und das positive Ergebnis auf PCOS.

Die Influencerin erzählt weiter, dass sie nun lerne, mit der Diagnose umzugehen und ihren Körper besser zu verstehen. Um ihren Körper bestmöglich zu unterstützen, habe sie angefangen, Mönchspfeffer einzunehmen – allerdings betont sie ausdrücklich, dass man so etwas immer mit einem Arzt absprechen sollte. Zudem steht in zwei Wochen ein wichtiger Termin beim Arzt an, bei dem ihr Blut auf Thrombophilie getestet werden soll. Dabei handelt es sich um eine erhöhte Neigung des Blutes zur Gerinnung. "Mal sehen, was dabei herauskommt", schreibt Palina in ihrer Story.

Vor einigen Monaten mussten Palina und Julian einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Die Influencerin erlitt einen Abort und verlor das gemeinsame Baby. Das Paar hatte zuvor freudig die Schwangerschaft verkündet, doch nach starken Blutungen und einem Krankenhausaufenthalt wurde klar, dass die Schwangerschaft nicht gehalten hatte. "Mir ist es unfassbar wichtig, so etwas mit euch zu teilen, weil ich mir das auch gewünscht hätte, wenn jemand offen von seinen Erfahrungen berichtet", erklärt die Social-Media-Bekanntheit zu ihrem Entschluss, ihre Follower auf dem Laufenden zu halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025