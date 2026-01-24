Matthias Schweighöfer & Rubys erster Auftritt nach Hochzeit

Ruby O. Fee (29) und Matthias Schweighöfer (44) haben ihre erste öffentliche Erscheinung als frisch vermähltes Ehepaar zu einem wahren Mode-Statement gemacht. Statt romantischer Flitterwochen am Strand entschieden sich die beiden für etwas viel Aufregenderes: einen triumphalen Auftritt bei der Pariser Men's Fashion Week, wie die Gala berichtet. Und was für ein Auftritt das war! Mit ihren Looks eroberten sie die französische Hauptstadt im Sturm und bewiesen dabei, dass ihr Hochzeits-Glow bereits zu einem echten Style-Upgrade geführt hat. "Ich glaube, früher habe ich mir viele Grenzen gesteckt. Doch dann kam Ruby – und ich konnte mich öffnen", schwärmte Matthias bereits in einem früheren Interview mit der BILD. Diese Öffnung scheint sich nun auch in seinem modischen Auftreten zu zeigen, denn der Schauspieler präsentiert sich stilsicherer denn je.

Während andere Prominente sich bei Fashion Weeks oft mit einem einzigen Auftritt begnügen, legten Ruby und Matthias gleich dreimal nach. Bei Comme des Garçons, Louis Gabriel Nouchi und Junya Watanabe zeigten sie, was echte Mode-Power bedeutet. Besonders beeindruckend: Wie perfekt ihre Outfits aufeinander abgestimmt waren, ohne dabei identisch zu wirken. Matthias überraschte mit einer weiten Hose zu grobkariertem Hemd und einer lässigen Jeansjacke, gekrönt von einer Sonnenbrille mit orangefarbenen Gläsern – ein Look, der weit entfernt ist von seinen üblichen schwarzen T-Shirts. Ruby hingegen blieb ihrem Stil treu, setzte aber neue Akzente: Das hautenge Kleid mit Knopfleiste bei der Comme des Garçons-Show war eine perfekte Mischung aus Eleganz und Modernität. Auch auf dem Weg zur Show des japanischen Designers Junya Watanabe bleiben sie ihren Fashion-Linien treu: Ruby erscheint im trendigen Hosenanzug mit betonter Schulterpartie und schmaler Taille, in dunklen, kühlen Tönen, die ihren hellen Teint unterstreichen. "Wir sind wie Yin und Yang. Und das liebe ich", sagte Matthias im Gespräch mit Bunte.

Das modische Selbstbewusstsein in Paris knüpft an einen sehr persönlichen Start ins Eheleben an. Die Schauspielerin und der Filmemacher hatten ihre Liebe nach sechs gemeinsamen Jahren besiegelt und den Moment erst mit reduzierten Bildern und wenigen Worten öffentlich gemacht. Rubys ungewöhnliches kurzes Hochzeitskleid mit Spitze, schwarzer Strumpfhose und kleinem Schleier verriet bereits, wie sehr ihr edgy Details am Herzen liegen. Abseits der Kameras gilt das Duo als eingespieltes Team, das große Auftritte gern mit entspannten Momenten mischt. Freunde beschreiben ihren Umgang als unkompliziert und humorvoll, mit viel Raum für gemeinsame Pläne – und genug Platz, damit beide ihren eigenen Stil behalten und doch sichtbar zusammenfinden. Kein Wunder: Schon 2022 erklärte Ruby in der Gala: "Matthias ist meine Heimat, das fühlt sich wie Nach-Hause-Kommen an."

Getty Images Bei der LGN Louis-Gabriel Nouchi Menswear-Show während der Paris Fashion Week: Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

Getty Images Schauspieler Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Juli 2025