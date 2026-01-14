So diskret war die Hochzeit von Matthias Schweighöfer & Ruby

Leise Liebe unter Palmen: In Bahia, dem brasilianischen Ort ihrer Kindheit, haben Ruby O. Fee (29) und Matthias Schweighöfer (44) am Samstag, 12. Januar, heimlich geheiratet – und das fast unbeobachtet. Das Paar bestätigte die Trauung später mit zwei Fotos und einem schlichten "We did it" (zu Deutsch: "Wir haben es getan") auf Instagram. Gefeiert wurde in einer geöffneten Dorfkirche, in der wenige Gäste diskret Platz nahmen. Anwesend war auch die brasilianische TV-Moderatorin Lívia Regina Sórgia de Andrade, die zufällig in die Kirche kam und das Paar erkannte. "Ich war dort in der Kirche, und dann wurden wir rausgeworfen, weil eine Hochzeit stattfinden sollte, aber es war nicht irgendeine Hochzeit", erinnerte sie sich laut der brasilianischen Website globo.com. Am Abend soll das frisch vermählte Duo mit seinen Liebsten in einem Restaurant weitergefeiert haben.

Gegenüber Gala schilderte Lívia, wie unspektakulär und zugleich unübersehbar der große Moment war: "Eine äußerst diskrete Zeremonie ohne Extravaganzen", sagte sie. "Die Kirche war weder mit Blumen geschmückt noch gab es Ankündigungen." Trotzdem strahlte der Bräutigam: Matthias habe "vor Glück" geleuchtet, seine Freundinnen und Freunde seien "sehr höflich und sympathisch" gewesen. Als zwei Begleiter sie baten, die erste Reihe zu räumen, ging sie nach draußen – und stand plötzlich vor der Braut. Ruby habe "ausgesehen wie eine brasilianische Göttin, die hier als Yemanja, die Königin der Gewässer, bekannt ist". Barfuß, mit Schuhen in der Hand, soll die Schauspielerin sich lächelnd hinter einem Stand mit lokalem Kunsthandwerk verborgen haben. Später landete Lívia nach eigenen Angaben zufällig noch in dem Restaurant, in dem auch das Hochzeitsdinner stattfand.

Für Ruby war Bahia mehr als nur eine Kulisse: Die Schauspielerin, die seit 2019 mit ihrem frisch angetrauten Mann gemeinsam durchs Leben geht und unter anderem in L.A. lebt, hat dort prägende Jahre verbracht. Sie beschrieb den Ort einst im Interview mit Gala als eine Art ersten Hafen, an dem sie sich wirklich "sehr sicher" fühlte. Die Entscheidung, genau hier zu heiraten, passt zu der Intimität, die das Paar zuletzt auch online zeigte – mit wenigen, aber aussagekräftigen Bildern statt großer Worte. "Die Schwimmerinnen"-Star Matthias, der neben seiner internationalen Schauspielerei auch als Regisseur ("Army of Thieves") und Produzent arbeitet, und Ruby, die seit Jahren für Filme wie "Das Leben der Wünsche" vor der Kamera steht, halten ihr Privatleben meist fern vom Rampenlicht. Freunde berichten seit Langem von einem Team, das privat wie beruflich harmoniert. Nun krönt ein stilles "Ja" in Rubys Herzensort diese Geschichte.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee beim Deutschen Filmball

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer