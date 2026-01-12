Matthias Schweighöfer und seine Ruby O. Fee haben geheiratet

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) sorgen mit einer Verkündung auf Instagram für eine große Überraschung. Zu den Worten "We did it", was im Deutschen "wir haben es getan" bedeutet, teilen sie zwei Fotos: Auf dem einen sieht man lediglich ihre Hintern und Hände – beide mit einem Ehering. Auf einem weiteren sieht man die Ringe im Detail: Da bleibt kein Raum für Spekulationen – Matthias und Ruby haben geheiratet.

In nur wenigen Minuten füllt sich die Kommentarspalte mit begeisterten Reaktionen. "Endlich", "es lebe die Liebe", "herzlichen Glückwunsch", sind nur ein paar der vielen begeisterten Kommentare. Der Beitrag wurde sowohl von Matthias als auch von Ruby auf ihren Profilen geteilt. Wie, wo und wann genau sie geheiratet haben, verrieten die beiden Superstars bislang noch nicht. Von dem Plan, vor den Traualtar zu treten, hatten ihre Fans wohl keine Ahnung. Die beiden gelten zwar schon seit Jahren als das Traumpaar schlechthin, dass sie vorhatten, auch offiziell "Ja" zueinander zu sagen, behielten sie aber für sich.

2019 machten der Hollywoodstar und die deutsch-costa-ricanische Schauspielerin ihre Liebe offiziell. Seitdem teilt das Paar sein Leben und pendelt gemeinsam zwischen Los Angeles und Berlin – wo auch Matthias' Kinder aus einer früheren Beziehung leben. Die 15 Jahre Altersunterschied scheinen dabei keine Rolle zu spielen. Ganz im Gegenteil: In einem früheren Interview mit Bild verriet der Filmproduzent, wie er sich durch den Einfluss der "Testo"-Darstellerin weiterentwickelt hat. "Ich glaube, früher habe ich mir viele Grenzen gesteckt. [...] Doch dann kam Ruby – und ich konnte mich öffnen", schwärmte er damals über seine Partnerin.

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee beim Deutschen Filmball

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025