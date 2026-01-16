Eheringe-Bild gepostet: Eklat für Matthias Schweighöfer?

Ruby O. Fee (29) und Matthias Schweighöfer (44) haben still und leise "Ja" gesagt – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Rubys früherer Heimat Brasilien. Erst im Nachhinein ließen die beiden Schauspieler ihre Fans per Instagram an ihrem Glück teilhaben. Auf einem Foto greifen sich Ruby und Matthias gegenseitig an den Po, die neuen Eheringe glänzen im Licht. Ein zweites Bild stellt die Ringe schließlich direkt in den Mittelpunkt. Doch ein Detail sorgt für Gesprächsstoff: die fehlende Erwähnung des Juweliers.

Auf dem Nahaufnahme-Bild liegen die beiden schmalen Goldringe dekorativ auf einem Perlmutttablett, stilvoll fotografiert von Rubys Lieblingsfotografin Lina Tesch, die auf dem Bild auch als einzige markiert ist. Der Juwelier hingegen geht leer aus, zumindest was die Verlinkung angeht. Das gefällt Julius Hügler aus Österreich offenbar nur bedingt: Der Promi-Juwelier repostet die Aufnahme kurzerhand in seiner eigenen Instagram-Story, markiert nicht nur sich selbst, sondern auch seine Kollegen Reinhard Stark und Leonie Bittner, die an den Ringen mitgearbeitet haben, und schickt eine charmante Spitze hinterher. "Das nächste Mal erwähnst du uns, Matthias. Bussis aus Wien und gratuliere euch", schreibt er dazu und macht damit klar, dass er die vergessene Erwähnung mit Humor nimmt.

Dass aus der kleinen Social-Media-Stichelei ein großes Drama wird, ist nicht zu erwarten. Es handelt sich vielmehr um einen öffentlichen Glückwunsch mit Augenzwinkern an Matthias und Ruby. Seit Beginn ihrer Romanze hatte das Paar seine Liebe eher entspannt gelebt, ohne gemeinsame Wohnung, dafür mit viel Zeit füreinander, Reisen und gemeinsamen Projekten vor der Kamera. Mit ihren individuellen Trauungen im Stillen bleiben sie ihrer Linie treu.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Januar 2025

Lina Tesch Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer zeigen ihre Eheringe

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer geben ihre Hochzeit bekannt