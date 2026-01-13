Diese Frau liebte Matthias Schweighöfer vor seiner Frau Ruby

Mit der Nachricht über ihre Hochzeit überraschten Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) am Montag ihre Fans. Dabei sind die Schauspieler bereits seit 2019 ein Paar – und somit schon seit sechs Jahren unzertrennlich. Bekannt wurde Matthias aber eigentlich mit einer anderen Frau an seiner Seite: In den Anfängen seiner Karriere lernte er Regieassistentin Ani Fromm kennen, mit der er im Jahr 2004 zusammenkam. Sie war jahrelang nicht nur seine Partnerin, sondern ist auch die Mutter seiner sechzehnjährigen Tochter und seines elfjährigen Sohnes.

Greta kam im Jahr 2009 zur Welt, knapp drei Jahre später trennten sich Matthias und Ani erstmals. Durch das gemeinsame Kind kamen sie sich aber wieder näher und feierten ein Liebes-Comeback – inklusive zweiter Schwangerschaft: Sohn Valentin wurde 2014 geboren. 2019 sprach der Hollywoodstar schließlich über das endgültige Liebes-Aus und machte gleichzeitig auch seine neue Beziehung publik. "Es wird langsam Zeit, euch etwas mitzuteilen, was mir sehr am Herzen liegt. Zum Schutz unserer Kinder habe ich es lange versucht, nicht öffentlich zu machen", verkündete er auf Instagram und verriet: "Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt. Leider haben wir es nicht geschafft, unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da. [...] In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau."

Die "neue Frau", von der er damals sprach, war keine Geringere als Ruby. Das 15 Jahre jüngere Schauspieltalent hatte Matthias bereits 2014 bei den Dreharbeiten am Set des Films "Bibi & Tina" kennengelernt. Später entwickelte sich zwischen ihnen eine Freundschaft – und schließlich eine romantische Beziehung. Vor wenigen Tagen gaben sich die beiden nun während einer Zeremonie in einer Kapelle in Brasilien das Ja-Wort.

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ani Fromm beim Deutschen Filmpreis 2006 im Palais am Funkturm in Berlin

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee im Mai 2023