Neue Serie mit Kaley Cuoco und Matthias Schweighöfer startet

Kaley Cuoco (40) meldet sich mit einem echten Nervenkitzel zurück: Die Schauspielerin feiert mit dem vierteiligen Thriller "Vanished" Weltpremiere – und zwar in den USA bei MGM+. Ab dem 1. Februar 2026 laufen dort laut fernsehserien.de wöchentlich neue Folgen. An ihrer Seite: Matthias Schweighöfer (44), der zum Hauptcast gehört. Gedreht wurde in Frankreich, wo die Geschichte auch spielt. In Deutschland ist ARD Degeto als Koproduzent an Bord, doch ein Starttermin steht noch aus. Für Fans bedeutet das: Erst die USA, dann der Rest – und das Warten hat bereits begonnen.

In "Vanished" spielt Kaley die Touristin Alice, deren romantischer Kurztrip nach Frankreich abrupt kippt. Auf einer Zugfahrt von Paris in den Süden nach Arles verschwindet ihr Freund Tom, dargestellt von Sam Claflin (39), plötzlich spurlos. Alice stürzt sich in die Suche, verheddert sich dabei in Intrigen und deckt dunkle Geheimnisse über den Mann auf, von dem sie glaubte, ihn zu kennen. Neben Matthias gehören auch Karin Viard, Simon Abkarian und Dar Zuzovsky zum Ensemble. Hinter der Kamera führt Barnaby Thompson Regie, der auch produziert. Entwickelt wurde das Format von David Hilton und Preston Thompson, produziert von AGC Television. MGM+ und Amazon Prime Video haben sich umfangreiche Rechte in englischsprachigen Märkten gesichert, dazu in Lateinamerika, Italien und Spanien.

Kaley, die durch The Big Bang Theory weltweit bekannt wurde, hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend den düsteren Stoffen zugewandt und pendelt beruflich häufig zwischen den USA und Europa. Privat teilt die Schauspielerin auf Social Media immer wieder kurze Einblicke aus dem Familienalltag und von Drehs, ohne zu viel preiszugeben. Matthias, der sich nach großen Kinoerfolgen international weiter etabliert, zeigte zuletzt häufiger seine Frankreich-Connection und blieb während der Dreharbeiten für "Vanished" längere Zeit vor Ort. Sam, der mit Rollen in romantischen Dramen wie auch Thrillern vertraut ist, gilt als wandlungsfähig – ein Zusammenspiel, das der Serie zusätzliche Spannung verleiht.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Kaley Cuoco, 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Sam Claflin am Set, 2025

Getty Images Kaley Cuoco, "The Big Bang Theory"-Star