Diese Stars gratulieren Ruby O. Fee & Matthias zur Hochzeit

Ruby O. Fee (29) und Matthias Schweighöfer (44) haben den Schritt gewagt, der ihre Fans in Begeisterung versetzt: Sie sind verheiratet! Ganz ohne große Ankündigung überraschte das Paar auf Instagram mit einem schlichten, aber aussagekräftigen Post. Mit den Worten "Wir haben es getan" und einem Foto ihrer Hände, geschmückt mit glänzenden Eheringen, gaben die beiden Schauspieler ihre Hochzeit bekannt. Ein weiteres Bild zeigte die Ringe aus der Nähe. Details zur Zeremonie oder ihrem besonderen Tag hielten sie allerdings für sich – stattdessen ließen sie die Bilder sprechen.

Unter dem Beitrag sammelten sich schnell unzählige Glückwünsche aus der Promi-Welt und von ihren Fans. Lena Gercke (37) schrieb begeistert: "Wow. Only love." Riccardo Simonetti (32) schloss sich an mit den Worten: "Omg! Herzlichen Glückwunsch (um nicht finally! zu sagen), freue mich sehr für euch. Ihr gehört einfach zusammen." Auch Kolleginnen wie Anja Kling (55) und Georgina Stumpf übermittelten ihre besten Wünsche und pinke Herzen. Schauspielerin Jessica M'Barek kommentierte den Post mit einer Reihe von Herzen. Die Freude der Gratulanten macht deutlich, wie beliebt das Paar in der Branche und bei seinen Fans ist.

Schon vor rund sechs Monaten hatten die beiden immer wieder mit Statements rund um das Thema Hochzeit und Nachnamen für Wirbel gesorgt. Im Gespräch mit dem Playboy scherzte Matthias damals: "Matthias Fee, das finde ich gut." Gleichzeitig stellte sich der Schauspieler aber auch vor, wie seine Partnerin seinen Namen trägt: "Es würde richtig toll klingen, wenn Ruby eine Ruby Schweighöfer wäre, das rollt sehr schön durch." Damit heizten sie munter die Spekulationen um einen möglichen Gang vor den Traualtar an.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Berlinale 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Januar 2025

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025