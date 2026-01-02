Matthias Schweighöfer versendet Neujahrsgrüße im Crop-Top

Matthias Schweighöfer (44) hat sein neues Jahr nicht in dicken Mänteln, sondern bauchfrei in der Sonne gestartet – und das in Rio de Janeiro. Der Schauspieler grüßte seine Community pünktlich zum Jahreswechsel aus Brasilien mit einem gelb-grünen Crop-Top, Badeshorts, Sonnenbrille und lässiger Pose. Auf Instagram schrieb er zu seiner Aufnahme: "Happy New Year! Ich wünsche euch ein friedvolles und gesundes neues Jahr 2026, ihr Lieben. Viele Grüße aus Brasilien." Fans reagierten begeistert auf seinen gewagten Look, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Unter dem Post sammelten sich schnell Komplimente und Herzchen, von "Cooles T-Shirt" bis "Brasilien liebt dich!" – dazu viele Kommentare auf Portugiesisch. In seiner Fotoreihe zeigt Matthias außerdem Sonnenuntergänge, Strandmomente und einen Schluck aus der frischen Kokosnuss. Dass Brasilien für ihn mehr ist als ein schönes Reiseziel, hat eine persönliche Note: Partnerin Ruby O. Fee (29) hat einen Teil ihrer Kindheit dort verbracht und spricht fließend Portugiesisch, wie sie dem Boulevardmedium Bild bereits vor Jahren erzählte. Das knappe Top in Landesfarben wirkt da wie ein lächelnder Gruß – an den Ort, der ihm gerade Sonne schenkt, und an die Frau, die eine besondere Verbindung zu diesem Land hat.

Erst vor vier Wochen machte Matthias auf Social Media von sich reden. Damals sorgte der Schauspieler bei einem Auftritt von Rubys Freundin und Musikerin Zsá Zsá Inci Bürkle (30) für Furore. Ein TikTok-Video zeigte, wie der 44-Jährige auf der Bühne ausgelassen zu dem Song "Bad Bunnies" tanzte und die Rapperin damit sichtbar unterstützte. Die Zuschauer zeigten sich begeistert von seinem Einsatz. "Wie süß ist das bitte, noch nie gesehen, dass der Boyfriend einer Freundin so supportet", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer Fan kommentierte: "Für Zsá Zsá gekommen, für Matthias geblieben."

Instagram / matthiasschweighoefer Schauspieler Matthias Schweighöfer, Januar 2026

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Instagram / zsazsainci Zsa Zsa Inci Bürkle und Ruby O. Fee, September 2025