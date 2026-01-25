Troye Sivan wehrt sich gegen TikTok-Arzt und Schönheitsdruck

Troye Sivan hält sich nicht mehr zurück. In einem langen Beitrag auf Substack spricht er offen über eine Attacke eines Social-Media-Arztes und über den Schönheitsdruck, den er als Person des öffentlichen Lebens verspürt. Der Arzt hatte anhand eines Red-Carpet-Fotos ungefragt und öffentlich analysiert, welche Behandlungen Troyes Optik aufhübschen könnten – ein No-Go für den Sänger. "Wofür sind Geld und moderne Medizin denn da, wenn nicht, um all diese Makel beheben zu können, die mir dieser kranke Schönheitschirurg in einem Instagram-Reel aufgezeigt hat?", bringt er seine Kritik ironisch auf den Punkt.

Weiter lässt sich Troye darüber aus, was der Schönheitsdruck in seiner Branche mit ihm anstellt. "Ich schwanke ständig zwischen dem Gefühl, auf positive Weise zu altern und mit der Zeit mehr sexy zu werden, und dem Gefühl, ein sehr naher Verwandter von Gollum zu sein, der Popmusik singt", scherzt er. Der Australier betont die lächerlich hohen Kosten und Risiken von kosmetischen Eingriffen und erzählt anekdotisch von einem Besuch bei einem Chirurgen: Allein die Beratung für eine mögliche Fettübertragung von seinen Beinen oder seinem Bauch in die Augenpartie sollte bereits umgerechnet 2.500 Euro kosten.

Doch nicht jeder Promi beugt sich dem Druck der wachsenden Schönheitsstandards, wie Troye positiv hervorhebt. "Ich habe diesen Ratschlag von einer Person an der Spitze der Modewelt gehört – 'Bleib hässlich', im Sinne von: 'Verändere dein Gesicht nicht'", erinnert er sich und betont: "Wie cool!" Der Songwriter beendet sein leidenschaftliches Plädoyer mit einer Message an seine Fans: "Es ist ein Kampf zwischen uns und der unersättlichen Gier der Unternehmen, die über Technologien zur Gehirnwäsche verfügen, die süchtig machen. Viel Glück!

Imago Troye Sivan bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles

Imago Troye Sivan, Sänger

Imago Troye Sivan bei der Prada-Show während der Mailänder Fashion Week

