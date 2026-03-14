Laura Maria Rypa verrät: Deshalb fehlt Sohn Amelio im Urlaub

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) genießen aktuell einen entspannten Familienurlaub zusammen mit ihrem Sohn Leano. Aufmerksamen Fans ist jedoch schnell aufgefallen, dass der gemeinsame Sohn Amelio bei der Reise nicht mit von der Partie zu sein scheint. Die Influencerin sah sich deshalb mit zahlreichen Fragen ihrer Community konfrontiert, die wissen wollten, warum der Kleine nicht dabei ist. In einer Fragerunde auf Instagram nahm Laura nun Stellung zu den Spekulationen und erklärte ausführlich, weshalb Amelio dieses Mal zu Hause geblieben ist und stattdessen Zeit bei seinen Großeltern verbringt.

Der Grund für Amelios Abwesenheit ist ganz pragmatisch, wie die Social-Media-Bekanntheit verriet. "Amelio ist lange Flüge einfach noch nicht gewohnt. Das Längste, was er bisher geflogen ist, war, glaube ich, Mallorca mit ungefähr zwei Stunden Flug", erklärte sie ihren Followern und ergänzte: "So einen deutlich längeren Flug wollte ich ihm deshalb nicht direkt zumuten, sondern ihn langsam daran gewöhnen." Leano hingegen kenne das Fliegen schon viel länger und sei daran gewöhnt. Zudem liebe Amelio es, Zeit bei Oma und Opa zu verbringen und habe damit kein Problem, auch mal länger nicht bei ihr zu sein. "Für ihn ist das genauso Quality-Time mit seinen Großeltern", betonte die Influencerin. Gleichzeitig könnten sie vor Ort Dinge unternehmen, die mit beiden Kindern zusammen vielleicht gar nicht möglich wären, da Amelio dafür noch zu klein ist.

Laura und Pietro, der seine Abnehmreise öffentlich teilt, verliebten sich 2020, im August 2025 folgte nach turbulenten Jahren die offizielle Trennung. Gemeinsam ziehen sie zwei Söhne groß. Leano kam im Januar 2023 zur Welt, während Amelio im März 2024 das Licht der Welt erblickte. Die Familie teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag auf Social Media – was die Gerüchte um ein Liebescomeback weiter anheizt. Auf mögliche Kritik an ihrer Entscheidung reagierte Laura bereits präventiv: "Falls jetzt jemand sagt, dann hätte man nicht so weit wegfliegen müssen: Am Ende ist es unsere Entscheidung gewesen." Die Influencerin stellte zudem klar, dass sie noch oft genug mit beiden Jungs Urlaub machen werden. "Und noch mal: Amelio liebt es bei Oma und Opa."

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius

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Imago Pietro Lombardi beim Telekom Star Kick 2025 im Telekom Dome in Bonn