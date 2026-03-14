Detlef D! Soost hat Ehekrise nach Schlaganfällen überwunden

Detlef D! Soost (55) hat einen dramatischen gesundheitlichen Rückschlag erlitten. Der Choreograf und Fitness-Coach erlitt innerhalb kürzester Zeit vier Schlaganfälle – einen größeren und drei kleinere. Der 55-Jährige erlebte den ersten Schock morgens vor dem Spiegel. "Ich habe morgens auf dem linken Auge nichts mehr gesehen. Da war nur noch Dunkelheit", verriet er gegenüber Bild. Als er die Hand hob, konnte er sie nicht mehr erkennen. Schwindel überkam ihn, zwei Stunden später war der Spuk vorbei. Ein weiterer Vorfall ereignete sich 2024, als er mit seiner Frau Kate Hall (42) entspannt in Rom war. Beim Frühstück lief ein Kellner auf ihn zu – Detlef nahm ihn gar nicht wahr.

Nach einem MRT kam die schockierende Diagnose: Im Bereich des Gehirns, der fürs Sehen zuständig ist, hatte der Tänzer einen normalen und drei kleine Schlaganfälle erlitten. Eine Woche verbrachte er auf der Stroke Unit, wo die Ärzte die Ursache fanden. "Das ist bei mir genetisch bedingt. Mein Vater hatte ebenfalls vor seinem 60. Geburtstag zwei Schlaganfälle", erklärte Detlef. Sein Vater starb mit 62 Jahren zusätzlich an Herzproblemen. Es war nicht die erste Warnung seines Körpers: 2019 hatte der TV-Star während seiner Teilnahme an Dancing on Ice bereits einen Herzkollaps mit nur noch neun Prozent Herz-Pump-Tätigkeit erlitten. "Ich dachte immer, ich würde ewig 20 bleiben", gab er zu. Heute nimmt er Herzmedikamente und geht bewusster mit Stress um.

Auch privat durchlebte Detlef turbulente Zeiten. Er und seine Frau Kate Hall, eine Sängerin und Moderatorin, hatten 2025 eine Ehekrise. "Im Januar 2026 hatten wir endgültig beschlossen, getrennte Wege zu gehen", berichtete er Bild. Doch das Paar fand nach intensiven Gesprächen wieder zusammen. "Die Liebe ist immer noch da. Sie ist stärker als alles andere, auch wenn es manchmal schwierig ist", so der Berliner. Die beiden leben inzwischen räumlich getrennt, sind aber weiterhin ein Paar. "Wir wollen weiterhin als Eltern stark sein für unsere wunderbare Tochter. Als Team. Als Freunde. Und auch als Liebespaar", erklärte Detlef, der gemeinsam mit Kate eine Tochter hat.

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Imago Detlef Soos im Juli 2025

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ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Detlef D! Soost und Kate Hall im Juli 2024

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Getty Images Kate Hall und Detlef D! Soost, Juli 2010

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