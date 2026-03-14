Lili Reinhart offenbart Schmerz nach Endometriose-Diagnose

Lili Reinhart (29) litt über einen langen Zeitraum unter anhaltenden Beschwerden. Mehrere Arztbesuche in Deutschland und den USA brachten keine befriedigenden Ergebnisse – Urinproben kamen negativ zurück, eine schlüssige Diagnose blieb aus. Sie kämpfte sich mit Schmerzmitteln durch den Alltag und wartete monatelang auf Facharzttermine. Zwischenzeitlich wurde sogar der Verdacht auf interstitielle Zystitis geäußert, eine chronische Blasenerkrankung ohne Heilungsmöglichkeit, woraufhin sie sich einem aufwendigen Behandlungszyklus unterzog – ohne dauerhaften Erfolg. "Ich glaube nicht, dass ich meinen Schmerz mir eingebildet habe. Was mit meinem Körper passierte, war sehr real", schrieb sie in ihrem persönlichen Essay für "Elle".

Erst eine Beckenbodenphysiotherapeutin brachte erstmals das Wort Endometriose ins Spiel – keiner der zahlreichen zuvor konsultierten Ärzte hatte diesen Verdacht geäußert. Eine daraufhin durchgeführte MRT-Untersuchung ergab schließlich den Befund Adenomyose, eine Form der Erkrankung, die sich ausschließlich in der Gebärmutter manifestiert. Als Lili den Begriff googelte, stieß sie auf ein Symptom, das sie erschütterte: Unfruchtbarkeit. "Ich hatte keine Pläne, in den nächsten Jahren schwanger zu werden, aber ich weiß, dass ich irgendwann Kinder möchte, und plötzlich fühlte sich meine Zukunft unterbrochen an", so die Schauspielerin. Sie sei nach Hause gegangen, habe ihren Freund aufgeweckt und in seinen Armen geweint. "Er fragte mich, was passiert sei, aber ich hatte nicht die Worte oder Energie, es in diesem Moment zu erklären. Er hielt mich einfach fest, während ich vor Schmerz, Verwirrung und Frustration weinte", erinnerte sich die Riverdale-Darstellerin.

Im Dezember 2025 entschied sich Lili schließlich für eine Laparoskopie, einen minimalinvasiven Eingriff, bei dem gezielt nach Endometrioseherden gesucht und diese direkt entfernt werden können. Für sie sei das Resultat vor allem eine Bestätigung gewesen – ihr Körper habe ihr die ganze Zeit die Wahrheit gesagt, während das Medizinsystem sie immer wieder habe zweifeln lassen. Im Anschluss entschied sie sich bewusst, ihre Geschichte öffentlich zu teilen – auf Instagram und mit ihrem ausführlichen Essay in "Elle". Auf einem Krankenhausfoto hielt sie ein Schild mit der Aufschrift: "Frauen ihren Schmerzen zu glauben, sollte keine Revolution sein". Sie schloss ihren Text mit einem direkten Appell: "Selbstvertretung kann euch weiterbringen – bitte gebt nicht auf." Mit ihrer Offenheit gibt Lili einer Erkrankung ein Gesicht, über die gesellschaftlich nach wie vor viel zu wenig gesprochen wird.

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Getty Images Lili Reinhart, GLAAD Media Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Instagram / lilireinhart Lili Reinhart mit ihrem Freund Jack Martin in Paris

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Instagram / lilireinhart Lili Reinhart postete ein Bild aus dem Krankenhaus am Tag ihrer Endometriose-OP