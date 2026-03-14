Hollywoodhochzeit: Chaz Bono bat um Geld für Flitterwochen

Chaz Bono (57) hat am 8. März endlich seine langjährige Liebe Shara Blue Mathes im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles geheiratet. Die prunkvolle Zeremonie stand unter dem Motto "Hollywood Glam Formal" und wurde im Kreis von Familie und Freunden gefeiert. Unter den Gästen befand sich auch Chaz' Mutter, Musikikone Cher (79), die in der ersten Reihe saß, um den besonderen Tag ihres Sohnes mitzuerleben. Doch trotz des glamourösen Rahmens sorgte ein Detail für Aufsehen: Auf der Hochzeitswebseite des Paares waren die Gäste bereits vorab angehalten, Geld für die Flitterwochen des frischvermählten Paares zu spenden. "Helft uns dabei, unsere Traumhochzeit und unsere Traumflitterwochen mit einem beliebigen Spendenbetrag zu verwirklichen", hieß es dort.

Über einen Link konnten die Hochzeitsgäste Bargeld oder Geschenkkarten beisteuern, um dem Paar die Flitterwochen ihrer Träume zu ermöglichen. Die beiden planen, ihre Liebesauszeit auf Hawaii zu verbringen – sofern denn das Geld reicht. Die Liebesgeschichte von Chaz und Shara reicht dabei weit zurück: Sie lernten sich bereits als Teenager am Lee Strasberg Theatre & Film Institute kennen. "Ich habe Shara vor über 40 Jahren kennengelernt, als wir noch Teenager waren", verriet Chaz gegenüber People. "Ich glaube, dass nicht viele Bräutigame letztendlich das allererste Mädchen heiraten, das sie vor so vielen Jahren geküsst haben." Im Januar 2017 machten sie ihre Beziehung offiziell, fast ein Jahrzehnt später folgte nun die Hochzeit.

Chaz, der Sohn von Cher und dem bereits verstorbenen Musiker Sonny Bono (†62), hat eine enge Beziehung zu seiner berühmten Mutter. Die Sängerin unterstützte ihren Sohn bereits 2009 bei seiner Geschlechtsangleichung. "Ich bewundere den Mut meines Sohnes Chaz dafür, dass er seine persönliche Reise teilt. Das Wichtigste für mich ist, dass er sehr glücklich ist. Das ist es, was mir am meisten am Herzen liegt. Er hat meine Liebe und Unterstützung", erklärte Cher 2011. Jahre später sprach die Schauspielerin offen über die anfänglichen Herausforderungen. "Das war sehr schwierig, aber man verliert das Kind nicht wirklich – es ist nur in einer anderen Form", verriet sie 2020 gegenüber Today.

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Getty Images Chaz Bono, Chers Sohn

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Getty Images Chaz Bono und Shara Mathes bei der Los-Angeles-Premiere von "Little Bites" beim Beyond Fest im Aero Theatre in Santa Monica

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Getty Images Chaz Bono mit Mama Cher, April 2012