Zweites Kind: Patrick J. Adams berichtet von Auto-Geburt

Patrick J. Adams (44) hat in der "The Drew Barrymore Show" eine unglaubliche Geschichte aus seinem Leben erzählt: Die Geburt seiner zweiten Tochter Elliot im Mai 2021 fand nicht im Krankenhaus statt, sondern auf dem Beifahrersitz eines BMWs. Der Schauspieler, der derzeit seine neue Paramount+-Serie "The Madison" bewirbt, schilderte die dramatischen Momente, als seine Frau Troian Bellisario (40) auf dem Krankenhausparkplatz plötzlich verkündete, dass es so weit sei. "Wir kamen auf dem Parkplatz an und innerhalb von fünf Minuten sagte sie: 'Das passiert jetzt'", erinnerte sich Patrick, der mittlerweile bereits dreifacher Vater ist. Was dann folgte, war eine Notgeburt unter Zeitdruck, bei der der Schauspieler kurzerhand selbst zur Hebamme werden musste.

Als die Wehen einsetzten, wollte Patrick zunächst noch ins Krankenhaus eilen, doch Troian machte klar, dass keine Zeit mehr blieb. "Ich sagte: 'Nein, nein, nein, wir müssen reingehen'", berichtete der 44-Jährige. "Und sie sagte: 'Zieh mir die Hose aus.'" Patrick führte im Rahmen seines Auftritts bei Host Drew Barrymore (51) aus: "Ich dachte, das machen wir nicht, aber ich tat es – und plötzlich hatte ich ein Baby in meiner Hand." Die kleine Elliot erblickte somit das Licht der Welt auf dem Vordersitz des Autos, noch bevor das Paar überhaupt die Klinik betreten konnte. Die beiden hatten die Geschichte bereits kurz nach der Geburt in einem Podcast erzählt.

Patrick und Troian, die 2010 durch ihre Rolle in Pretty Little Liars bekannt wurde, sind bereits seit 2016 verheiratet und haben ihre Familie mittlerweile weiter vergrößert. Anfang dieses Jahres begrüßten die beiden ihr drittes gemeinsames Kind. Die dramatische Geburt von Elliot ist also nicht das einzige aufregende Ereignis in ihrer gemeinsamen Geschichte geblieben. Denn mit drei Töchtern sieht sich der TV-Star, der 2012 als Mike Ross an der Seite von Harvey Specter (gespielt von Gabriel Macht, 54) in der Anwaltsserie Suits bekannt wurde, nun mit dem turbulenten Leben eines waschechten Girl-Dads konfrontiert. Gegenüber Entertainment Tonight verriet Patrick, dass drei Kinder für ordentlich Trubel im täglichen Leben sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickjadams Troian Bellisario und Patrick J. Adams, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore bei der 11th Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabriel Macht und Patrick J. Adams, "Suits"-Darstellerin