Evgeny Vinokurov durfte Sohn Nio nach Geburt nicht sehen

Freudige Nachrichten bei Evgeny Vinokurov (35) und seiner Frau Nina: Der Let's Dance-Profitänzer erwartet gemeinsam mit seiner hochschwangeren Partnerin das dritte gemeinsame Kind. Die Baby-News wurden durch das Video einer Babyparty bekannt, die die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (48) für das Paar veranstaltet hatte und das Evgeny auf seinem Instagram-Account teilte. Kurz darauf verkündete der Tänzer auch das Geschlecht des Nachwuchses: "Es wird ein Mädchen. Wir freuen uns riesig!" Die Familie, die bereits die Kinder Nio Vera und Evie Hope großzieht, wird damit bald zu fünft sein. Doch bei der Geburt ihres ersten Sohnes im Jahr 2021 verlief nicht alles nach Plan – das Paar machte eine traumatische Erfahrung durch, wie das Magazin Bunte berichtet.

Damals erkrankten sowohl Evgeny als auch die hochschwangere Nina an Corona. Als Nina bemerkte, dass etwas nicht stimmte und ihr Bauch oft hart wurde, stellten die Ärzte im Krankenhaus fest, dass der Herzschlag des ungeborenen Babys auffällig war. Der kleine Nio musste am 28. Oktober 2021 sieben Wochen früher als geplant per Notkaiserschnitt unter Vollnarkose geholt werden. Evgeny, der sich zu diesem Zeitpunkt zuhause in Quarantäne befand, konnte bei der Geburt seines ersten Kindes nicht dabei sein. Noch dramatischer: Die frischgebackenen Eltern durften ihren neugeborenen Sohn nach der Geburt rund acht Tage lang nicht sehen. "Wir konnten unseren Sohn nach der Geburt ungefähr sieben, acht Tage nicht sehen. Das war wirklich schlimm", erzählte Evgeny im Gespräch mit RTL. Nina hatte ihren Sohn nicht einmal zu Gesicht bekommen, da er direkt nach der Geburt in ein anderes Krankenhaus verlegt wurde, während sie noch in Vollnarkose war.

Mittlerweile hat die Familie diese schwierige Zeit hinter sich gelassen und genießt ihr gemeinsames Glück. Rund ein halbes Jahr nach der Geburt von Nio schwärmte Evgeny Berichten des Magazins zufolge: "Wir beide haben eine ganz neue Liebe kennengelernt." Im Jahr 2023 folgte dann Tochter Evie Hope. Im Februar veröffentlichte der Profitänzer süße Familienfotos und schrieb dazu: "Genießt jede Sekunde – auch wenn es sich manchmal anstrengend anfühlt. Das Leben ist nicht immer easy. Nicht immer perfekt. Aber es ist fantastisch." Nun freut sich die Familie darauf, bald ihr drittes Kind in die Arme schließen zu können.

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Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und sein Sohn Nio Vero

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Instagram / tanjaszewczenko Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, März 2026

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