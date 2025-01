Timothée Chalamet unterschreibt bei Premiere als Troye Sivan

Vor wenigen Tagen sorgte Timothée Chalamet (29) bei der Premiere seines neuen Films "A Complete Unknown" in Paris für einige Lacher, als er ein außergewöhnliches Autogramm gab. Während der Schauspieler auf dem roten Teppich Autogramme verteilte, reichte ein Fan ihm eine Schallplatte von Troye Sivans aktuellem Album "Something to Give Each Other" zum Signieren. Anstatt seinen eigenen Namen darauf zu setzen, unterschrieb Timothée mit "Troye Sivan" – ein Moment, der auf Instagram festgehalten wurde und viral ging. Der 29-jährige Schauspieler posierte sogar mit dem Vinyl, bevor er ins Schwärmen kam und den humorvollen Moment unvergesslich machte.

Die Reaktionen aus dem Netz und von Troye selbst ließen nicht lange auf sich warten. Troye teilte das Video prompt mit seinen Fans auf Instagram und ergänzte es mit einem Bild von Timothées "Autogramm". Dieser ganz spezielle Moment ist kein Zufall, denn die beiden Stars wurden online immer wieder miteinander verglichen. Bereits im Jahr 2023 spielte Timothée in einer Folge von Saturday Night Live eine parodistische Version von Troye und imitierte dessen Look mit einem blonden Perückenhaarschnitt und einem ikonischen weißen Tanktop. Troye kommentierte den Skit damals mit den Worten: "Das fühlte sich wie ein seltsamer Traum an."

Zwischen den beiden Stars scheint sich über ihren schrägen Humor hinweg eine gewisse Verbindung zu entwickeln. Fans scherzen oft über die optischen Ähnlichkeiten zwischen Troye und Timothée. Um das Ganze abzurunden, hatte Troye nach dem SNL-Auftritt sogar ein Bild aus dem Skit für eine Zeit als Profilfoto genutzt. Ob die beiden jemals wirklich zusammenarbeiten werden, bleibt abzuwarten. Doch bis dahin wird wohl noch öfter ein Fan kreativ werden und den Stars weitere Möglichkeiten geben, ihre "Doppelgängerrolle" mit Charme und Selbstironie auszuleben. Timothée selbst scherzte schon einmal, dass er in "irgendeinem Universum" durchaus Troye sein könnte.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Troye Sivan bei den CFDA Fashion Awards 2024

