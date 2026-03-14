Schwiegersohn beschuldigt Silvia Wollny des Ladendiebstahls

Bei den Wollnys kracht es aktuell gewaltig: Schwiegersohn Servet Özbek erhebt schwere Vorwürfe gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny (61). Der Ehemann von Loredana Wollny (22) teilte mehrere aufsehenerregende Statements auf Instagram, in denen er seiner Schwiegermutter sogar kriminelles Verhalten vorwirft. Der Realitystar erinnert sich darin an gemeinsame Dreharbeiten in einem Edeka in Hückelhoven und behauptet, Silvia habe dort mehrere Sixpacks Wasser und Cola mitgehen lassen. "Es war so lustig, wie du versucht hast, diese Sixpacks zu verstecken, [...] aber ich habe mich auch sehr geschämt", schrieb Servet in seiner Story am Freitag, bevor er am Samstag eine weitere Bombe platzen ließ.

In seiner neuesten Story spricht Servet ein weiteres brisantes Thema an. Konkret geht es um Lkw-Ladungen von Sachspenden, aber auch um Geld, das Silvia im Frühjahr 2023 für Opfer einer Naturkatastrophe gesammelt haben soll. "Silvia, möchtest du uns bitte erklären, wo die Sachen geblieben sind, die als Spenden für die Erdbebenopfer bei dir abgegeben wurden?", schreibt Servet bissig und betont, dass sich bis heute viele Menschen fragen würden, "wo all das geblieben ist". Auf eine Antwort von Silvia wartet er jedoch nicht. Direkt danach postet er Fotos, die im Mai 2024 entstanden sein sollen und eine Art privates Vorratslager auf einem Dachboden zeigen. "Silvia, kommt dir dieser Speicher nicht bekannt vor?", schreibt Servet und deutet damit an, dass die Spenden ein Jahr nach der Übergabe immer noch nicht weitergegeben und womöglich für den Eigengebrauch eingelagert wurden.

Zwischen Loredana, Servet und dem Rest des Clans scheint es ohnehin schon länger gewaltig zu kriseln. Inzwischen lebt Loredana gemeinsam mit Servet und den beiden Kindern in der Türkei, wie neue Aufnahmen auf seinem Account zeigen. In den vergangenen Wochen hatte die zweifache Mutter bereits mit nachdenklichen Worten über veränderte Wege und zerbrochene Pläne auf sich aufmerksam gemacht, was viele als Hinweis auf Umbrüche im privaten Umfeld deuteten. Silvia selbst schweigt bislang zu den aktuellen Anschuldigungen. Sie kündigte zuletzt lediglich an, dass einige bekannte Gesichter künftig nicht mehr in der Familien-Doku Die Wollnys zu sehen sein werden.

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Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025