Michelle Keegan teilt seltenes Mutter-Tochter-Pyjama-Selfie

Michelle Keegan (38) hat auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Privatleben gewährt und ein süßes Foto mit ihrer einjährigen Tochter Palma geteilt. Die Schauspielerin postete am Donnerstag ein Selfie, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter Jacqueline und ihrem Töchterchen zu sehen ist. Alle drei tragen darauf passende Pyjamas aus Michelles Kollektion für Very. "Zwei Mamas und ein Baby. Wie niedlich sind diese Pyjamas aus meiner Very-Kollektion? Perfekt für den Muttertag, damit alle Generationen zusammenpassen", schwärmte die 38-Jährige zu dem Schnappschuss. Das Foto erschien kurz vor dem Muttertag und zeigte die enge Bindung zwischen den drei Generationen.

Parallel zu dem herzerwärmenden Post machten Gerüchte über angebliche Spannungen zwischen Michelle und ihrer Schwiegermutter Carol Wright (65) die Runde. Die The Only Way Is Essex-Darstellerin war zuvor in die Kritik geraten, nachdem sie in ihrem Podcast "Wright At Home" mit ihren Töchtern Jess und Natalya über String-Bikinis gesprochen und diese als "unattraktiv" bezeichnet hatte. Einige Quellen interpretierten die Äußerungen als versteckte Spitze gegen Michelle, die ihre eigene Bademodenlinie Orfila Bee führt und regelmäßig Bikini-Content auf Instagram teilt. Der betreffende Clip wurde inzwischen von den Social-Media-Kanälen der Familie entfernt.

Vertreter der Familie wiesen die Spekulationen über Spannungen zwischen Michelle und Carol jedoch zurück und betonten, dass die beiden ein enges und unterstützendes Verhältnis zueinander hätten. Michelle ist seit 2015 mit Mark Wright (39) verheiratet, dem Sohn von Carol. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rollen in britischen TV-Serien bekannt und arbeitet neben ihrer Schauspielkarriere auch als Model. Mit der Geburt ihrer Tochter Palma vor einem Jahr wurde Michelle zum ersten Mal Mutter und hält ihr Familienleben weitestgehend privat, weshalb das gemeinsame Foto mit ihrer Tochter und Mutter eine besondere Seltenheit darstellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan posiert mit Mutter und Tochter

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Keegan beim L'Oréal Lights on Women Award beim 78. Filmfestival von Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Keegan und Mark Wright, 2023