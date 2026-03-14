Identität enthüllt: Dieser Mann soll Künstler Banksy sein

Jahrzehntelang galt Banksy als der wohl geheimnisvollste Künstler der Welt. Seine Schablonengraffitis tauchen über Nacht an Mauern rund um den Globus auf – doch wer sie erschuf, blieb bislang unklar. Jetzt könnte sich das ändern: Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters deuten darauf hin, dass der Brite Robin Gunningham aus Bristol hinter dem berühmten Pseudonym steckt. Die Reporter werteten dafür unter anderem Gerichts- und Polizeidokumente aus New York aus. Besonders auffällig: Unterlagen aus dem Jahr 2000 bringen Robin mit einer illegalen Graffiti-Aktion während der Fashion Week in Manhattan in Verbindung. Für die Investigativjournalisten liefern diese Dokumente so konkrete Hinweise, dass sie kaum noch Zweifel an der möglichen Identität des Streetart-Künstlers lassen.

Im Mittelpunkt der Recherche standen zunächst mehrere bekannte Namen, die seit Jahren mit Banksy in Verbindung gebracht werden. Dazu gehört der französische Künstler Thierry Guetta, bekannt aus der Dokumentation "Exit Through the Gift Shop". Auch Robert Del Naja (60), Sänger der Band Massive Attack und selbst früher Graffitikünstler aus Bristol, wurde immer wieder verdächtigt. Doch laut Reuters sprechen viele Hinweise gegen diese beiden Kandidaten. Die Reporter kommen stattdessen zu dem Schluss, dass Robert eher zum Umfeld Banksys gehört haben könnte. Besonders konkret wird die Spur dagegen bei Robin: Polizeidokumente aus New York nennen seinen Namen in Zusammenhang mit einer Aktion, bei der eine Werbefläche auf einem Dach übermalt wurde. Der Fall endete damals mit einer Anklage wegen Ruhestörung, einer Geldstrafe und gemeinnütziger Arbeit.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Geschichte durch Aussagen aus Banksys Umfeld. Sein früherer Manager Steve Lazarides erklärte laut Reuters, dass der Künstler bereits 2008 versucht haben soll, seine Identität stärker zu verschleiern, nachdem sein Name in der britischen Presse aufgetaucht war. Öffentliche Registereinträge deuten darauf hin, dass er später unter einem neuen Namen aufgetreten sein könnte. Ob diese Hinweise tatsächlich endgültig beweisen, wer hinter Banksy steckt, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Die Frage nach der wahren Identität des Streetart-Stars fasziniert Fans seiner Kunst seit Jahren – und jede neue Spur lässt die Debatte wieder aufflammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Passant vor einem Banksy-Kunstwerk in Manhattan, März 2018

Anzeige Anzeige

Carl De Souza / Freier Fotograf / Getty Images Robert Del Naja, Gründungsmitglied der Band Massive Attack

Anzeige Anzeige

Matt Cardy / Freier Fotograf / Getty Images Graffiti von Banksy

Anzeige

Wie findet ihr die intensiven Recherchen zu Banksys wahrer Identität? Spannend! Wir alle wollen doch wissen, wer wirklich dahintersteckt. Blöd. Wieso den Zauber zerstören? Man sollte dem Künstler seine Anonymität lassen. Ergebnis anzeigen