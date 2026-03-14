Werden Andrej Mangold und Annika ihr Kind im Netz zeigen?

Andrej Mangold (39) und Annika Jung erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind – und haben sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie sie mit dem Thema Social Media umgehen wollen. Auf die Frage von Promiflash, ob ihr Baby in den sozialen Netzwerken zu sehen sein wird, reagieren die beiden mit einer klaren Ansage: Das Gesicht ihres Nachwuchses soll nicht gezeigt werden. "Beim Thema Privatsphäre sind wir uns sehr einig: Wir möchten das Gesicht unseres Kindes nicht zeigen und es auch nicht bewusst in die Kamera halten", erklärt Andrej. Dem Realitystar und der Influencerin ist es wichtig, dass ihr Baby geschützt aufwachsen kann und später selbst entscheidet, wie viel Öffentlichkeit Teil seines Lebens sein soll.

Ganz ohne Social Media wird die Elternschaft bei den beiden aber trotzdem nicht ablaufen. "Ein Stück weit wird diese Reise wahrscheinlich trotzdem Teil unserer Social-Media-Welt sein, weil wir auch während der Schwangerschaft vieles mit unserer Community teilen möchten", stellt Andrej im Promiflash-Interview klar. Als werdende Eltern verändere sich ihr Alltag nun grundlegend, und genau darüber wolle man sich auch mit der Community austauschen. Die Schwangerschaft und die damit verbundenen Erfahrungen sollen also durchaus online thematisiert werden – nur eben mit Grenzen, wenn es um die Privatsphäre des Kindes geht.

Annika zeigt sich während der Schwangerschaft besonders glücklich und dankbar. Im Promiflash-Interview verriet die Influencerin: "Insgesamt darf ich wirklich eine sehr schöne Schwangerschaft erleben, und dafür bin ich sehr dankbar." Zwar spürt sie gelegentlich Reflux und ist schneller müde als sonst, doch das empfindet sie als nebensächlich. Sie stellte klar: "Natürlich verändert sich gerade vieles, aber die Vorfreude auf unser Baby ist riesig und überwiegt einfach alles." Die werdende Mama genießt diese besondere Zeit und betonte, wie sehr sie es schätzt, dass ein neues Leben in ihr heranwächst.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung