"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan bricht mit Body Positivity

Nicola Coughlan (39) hat in einem Interview mit dem Magazin Elle UK eine klare Ansage gemacht: Sie will nichts mit Body Positivity zu tun haben. "Das, was ich manchmal sage und was die Leute verärgert, ist, dass ich kein Interesse an Body Positivity habe", erklärte die Bridgerton-Schauspielerin. Als Kind habe sie nie über solche Themen nachgedacht und auch bei Schauspielern nicht auf deren Körper geachtet. "Deshalb ist es mir eigentlich egal", stellte die Irin klar. Es gebe viele Dinge, für die sie sich leidenschaftlich einsetze, aber das gehöre einfach nicht dazu. "Das ist die Sache von jemand anderem. Nicht meine", so Nicola weiter.

Trotz dieser deutlichen Distanzierung zu dem Begriff hat die Schauspielerin in der Vergangenheit durchaus selbstbewusst zu ihrem Körper gestanden. Besonders während der Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Bridgerton" im Jahr 2024, in der ihre Figur Penelope Featherington an der Seite von Luke Newton (33) die Hauptrolle übernahm, wurde sie mit Kommentaren zu ihrem Aussehen konfrontiert. "Die Leute sprachen davon, wie ich Plus Size sei", erzählte Nicola dem Magazin. Dabei habe sie während der Dreharbeiten viel trainiert und sogar Gewicht verloren. "Wie besch***en ist es denn, dass ich die größte Frau bin, die ihr auf dem Bildschirm sehen wollt?", fragte sie sich. Besonders hart sei es, wenn man monatelang an etwas arbeite, seine Familie nicht sehe und sich vollkommen hingebe, nur um dann auf sein Aussehen reduziert zu werden. "Es ist so verdammt langweilig", fasste die Schauspielerin zusammen.

Bereits 2018 hatte Nicola in einem Essay für den Guardian geschrieben, dass sie lieber für ihre Arbeit als für ihre Figur beurteilt werden wolle. Frauen in ihrer Branche würden ständig wegen ihres Aussehens unter die Lupe genommen, während Männer davon weitgehend verschont blieben. In einem weiteren Beitrag auf Social Media im Jahr 2022 hatte sie ihre Fans gebeten, ihre Meinungen über ihren Körper nicht mehr mit ihr zu teilen. "Ich bin nur ein echter Mensch, und es ist wirklich schwer, das Gewicht von Tausenden von Meinungen darüber, wie man aussieht, zu tragen", schrieb sie damals. Nicola, die durch ihre Rolle in der Serie "Derry Girls" bekannt wurde, hoffte damals auf eine Zukunft, in der mehr über die Arbeit und Inspiration von Schauspielerinnen gesprochen wird als über ihr Aussehen.

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Getty Images Nicola Coughlan im Dezember 2024

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Imago Nicola Coughlan in "Bridgerton" Staffel 3

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Getty Images Nicola Coughlan, Februar 2025