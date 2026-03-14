Haben Andrej Mangold und seine Annika schon einen Babynamen?

Andrej Mangold (39) und Annika Jung erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und die Vorfreude auf den Nachwuchs ist bei dem Paar riesig. Im Interview mit Promiflash sprechen die beiden über die aufregende Zeit und verraten, wie weit die Vorbereitungen bereits gediehen sind. Besonders die Frage nach dem Namen für ihren Sprössling beschäftigt die werdenden Eltern derzeit intensiv. "Über Namen haben wir uns tatsächlich schon viele Gedanken gemacht, sowohl für einen Jungen als auch für ein Mädchen. Wir haben jeweils einen kleinen Favoritenkreis, aber final festgelegt haben wir uns noch nicht", erklärt der ehemalige Basketballprofi.

Die endgültige Entscheidung wollen Andrej und Annika sich noch ein wenig offenhalten. Der 39-Jährige verrät im Gespräch mit Promiflash weiter: "Wir wollen uns da noch etwas Zeit lassen und am Ende schauen, welcher Name sich einfach richtig anfühlt." Das Paar hat also bereits eine Auswahl an möglichen Namen zusammengestellt, möchte sich aber nicht unter Druck setzen lassen. Stattdessen soll die finale Namenswahl erst dann fallen, wenn es sich für beide stimmig anfühlt.

Vor einigen Tagen hatten Andrej und Annika offenbart, dass sie gerne noch vor der Geburt ihres Babys heiraten wollten. Die beiden standen dabei jedoch vor unerwarteten Herausforderungen: Beim Versuch, einen Termin beim Standesamt zu bekommen, stießen sie schnell an ihre Grenzen. "Die Terminlage bei den Standesämtern ist extrem schwierig. Manchmal dauert das sogar Jahre, bis man drankommt", berichtete der Sportler ehrlich auf Instagram. Besonders die beliebten Locations sind demnach oft auf Jahre ausgebucht. "Weiß gar nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll", meinte Andrej sichtlich frustriert.

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung

Anzeige Anzeige

Instagram / anniju__ Annika Jung, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrej Mangold, Realitystar