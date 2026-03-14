Herzogin Meghan überrascht Kinder im Krankenhaus von L.A.

Herzogin Meghan (44) hat am Donnerstag einen Überraschungsbesuch im Children's Hospital Los Angeles abgestattet und dort Zeit mit jungen Patienten verbracht. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) erschien im Bereich Creative Oasis der Klinik, wo sie gemeinsam mit den Kindern Aquarellbilder malte und dabei entspannt in weißem Hemd, weißer Hose und einem beigefarbenen Cardigan auftrat. Das ist auf Instagram-Fotos der Einrichtung zu sehen. Die 44-Jährige trug dabei eine schwarze Gesichtsmaske, um die Gesundheit der jungen Patienten zu schützen. Anschließend besuchte Meghan auch bettlägerige Kinder, die ihre Zimmer nicht verlassen konnten, um an der Malaktion teilzunehmen. Meghans Besuch war Teil der Kampagne "Make March Matter", einer einmonatigen Spendenaktion des Krankenhauses.

"Heute hatten wir die Ehre, Meghan, die Herzogin von Sussex aus Los Angeles, in der Creative Oasis von CHLA zu begrüßen, wo sie Zeit damit verbrachte, gemeinsam mit unseren unglaublichen Patienten zu malen", schrieb das Krankenhaus auf Instagram. Die Klinik erklärte weiter, dass solche besonderen Momente daran erinnerten, wie kraftvoll Kreativität dabei sein könne, Freude, Verbindung und Heilung zu fördern. Es war nicht Meghans erster Besuch in dem Krankenhaus. Bereits 2024 hatte die Herzogin die Einrichtung besucht, um den Kindern vorzulesen. "Die Kinder lachten und sangen, während die Herzogin sich bei jeder Seite in die Charaktere verwandelte, als sie die Lieblingsbücher der Patienten vorlas", hieß es damals in einem Statement der Klinik.

Neben ihrer wohltätigen Arbeit ist Meghan eine engagierte Mutter ihrer beiden Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet. "Oh mein Gott. Ich liebe es so sehr, Mutter zu sein. Es ist mein Lieblingsding", schwärmte sie im Podcast "Confessions of a Female Founder". Sie beschrieb auch die Herausforderungen des Elternseins im digitalen Zeitalter und erklärte gemeinsam mit Harry bei einem Panel am Welttag der psychischen Gesundheit, dass es für sie beide mit Kindern, die in einem digitalen Zeitalter aufwachsen, eine Priorität sei, Schmerz in Sinn zu verwandeln. In Kürze wird Meghan zusammen mit ihrem Ehemann im April nach Australien reisen, um an mehreren privaten, geschäftlichen und philanthropischen Terminen teilzunehmen. Es wird ihre erste Reise in das Land seit über sieben Jahren sein.

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Imago Herzogin Meghan, 2025.

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Getty Images Herzogin Meghan, 2025